A Milliler, İzlanda karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak hem liderliği perçinlemek hem de İzlanda'yı ilk kez deplasmanda yenmek istiyor. Türkiye, İzlanda ile bugüne kadar deplasmanda 7 kez karşılaşırken, hiç galip gelemedi. Ay-Yıldızlılar bu maçlarda 6 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.