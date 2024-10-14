A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında bugün deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Gruptaki son maçında Karadağ'ı tek golle geçen ve namağlup lider durumda bulunan Ay-Yıldızlılar'da tek hedef yine 3 puan alarak zirvedeki yerini korumak.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında bugün deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak. Maçı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Damian Sylwestrzak yönetecek.
A Milli Takımda, bugünkü İzlanda mücadelesi öncesinde iki eksik bulunuyor. Karadağ karşılaşmasında sağ arka adalesinden sakatlanan Barış Alper Yılmaz ile kart cezalısı Kaan Ayhan bugün forma giyemeyecek.
A Milliler, İzlanda karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak hem liderliği perçinlemek hem de İzlanda'yı ilk kez deplasmanda yenmek istiyor. Türkiye, İzlanda ile bugüne kadar deplasmanda 7 kez karşılaşırken, hiç galip gelemedi. Ay-Yıldızlılar bu maçlarda 6 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.
Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yendi. Gruba sahasında 2-0'lık Karadağ galibiyetiyle başlayan İzlanda ise ikinci maçında Türkiye'ye 3-1 yenildi ve son mücadelesinde sahasında Galler ile 2-2 berabere kaldı. Dördüncü maçlar öncesinde Türkiye, 7 puanla grupta liderdurumda bulunuyor. Grupta 5 puanlı Galler 2'nci, 4 puanlı İzlanda 3"üncü sırada yer alıyor. Son sıradaki Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor. 4. Grup'ta bugün, grubun diğer iki takımı Galler ile Karadağ, saat 21.45'te karşı karşıya gelecek
Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Arda, Yunus, Kerem, Kenan