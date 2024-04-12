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Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber: Yıldız oyuncu sezonu kapattı

Fenerbahçe'de Olympiakos maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Jayden Oosterwolde'nin sakatlığına ilişkin açıklama yapıldı.

14:39 - 12/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Jayden Oosterwolde - Fenerbahçe
Jayden Oosterwolde - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'de menisküs yırtığı tespit edildiğini açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sakatlık yaşayan oyuncumuz Jayden Oosterwolde’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde menisküs yırtığı teşhisi konulan oyuncumuzun tedavi programı planlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Sezonu kapattı

Oosterwolde’nin sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor.

Becao'nun son durumu ne?

Öte yandan Olympiakos maçında sakatlanarak oyundan çıkan Becao için ise ağrısı olmadığı ve kendini iyi hissettiği için MR çekilmesine gerek duyulmadı. Brezilyalı stoperin durumu gün gün takip edilecek.



#Oosterwolde
#Fenerbahçe
#Süper Lig
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