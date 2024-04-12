Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'de menisküs yırtığı tespit edildiğini açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sakatlık yaşayan oyuncumuz Jayden Oosterwolde’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde menisküs yırtığı teşhisi konulan oyuncumuzun tedavi programı planlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Oosterwolde’nin sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor.
Öte yandan Olympiakos maçında sakatlanarak oyundan çıkan Becao için ise ağrısı olmadığı ve kendini iyi hissettiği için MR çekilmesine gerek duyulmadı. Brezilyalı stoperin durumu gün gün takip edilecek.