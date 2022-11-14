Spor Jorge Jesus takıma moral verdi İyi olduğunuzu herkese gösterdiniz
FUTBOL FUTBOL

Jorge Jesus takıma moral verdi: İyi olduğunuzu herkese gösterdiniz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-1 kaybedilen Giresunspor maçı sonrası takıma moral vererek, "Bundan çok daha iyi olduğunuzu herkese gösterdiniz. Bir is kazası yaşadık. Ara sonrası çok çalışıp herkesi alıştırdığınız seviyede devam edeceğiz" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Jesusun Giresunspor mağlubiyeti sonrası takıma yaptığı konuşma
Jorge Jesus

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 2-1 kaybedilen Giresunspor maçı sonrası soyunma odasında takıma moral vererek sahip çıktı.

Portekizli çalıştırıcı, bitiş düdüğüyle oyuncularına soyunma odasından kendisi gelene kadar kimsenin çıkmamasını istedi. Tecrübeli teknik direktör, soyunma odasında üzgün olan oyuncularına moral verip teselli ederken, "Futbolda böyle şeyler yaşanabiliyor, siz bundan çok daha iyi olduğunuzu herkese gösterdiniz. Galibiyetle tatile girmek isterdik. Ancak bir iş kazası yaşadık. Ligin lideri halen Fenerbahçe, lige verilen araya lider giriyoruz, bu liderliği de bırak mayacağız. Sizlere inanıyorum ve güveniyorum. Şimdi tatile çıkacaksınız, bu tatili sonuna kadar hak ettiniz. Arada iyi dinlenin, sonrasında çok çalışıp herkesi alıştırdığınız seviyede devam edeceğiz" dedi.

Daha sonra oyuncularıyla vedalaşan teknik direktör Jorge Jesus, 12 günlük tatilde oyuncularından iyice dinlenmelerini, 25 Kasım'da başlayacak kampa dinlenmiş bir şekilde gelmelerini istedi.

Serdar Aziz'e sahip çıktı

Serdar Aziz'e de sahip çıkan teknik direktör Jorge Jesus, "Futbolda böyle anlar her futbolcunun başına gelebilir. Savunma oyuncuları ve kalecilerin daha sık olur. Savunma oyuncusu ya da kaleci hata yaptığında telafisi mümkün olmuyor" ifadelerini kullandı.

Serdar Aziz de yaptığı hata nedeniyle teknik heyet ve takım arkadaşlarından özür diledi, "İkinci golde ayağım çime takıldı. Topu ayağımda bekletmeden hemen çıkarmalıydım" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus büyük bir hata yaptı
SPOR
Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus büyük bir hata yaptı

Fenerbahçe ve Galatasaray Rayo Vallecano ve Villarreal ile karşılaşacak
SPOR
Fenerbahçe ve Galatasaray Rayo Vallecano ve Villarreal ile karşılaşacak

Joel Embiidden tarihe geçen performans

Joel Embiid'den tarihe geçen performans
Araya lider girdi

Araya lider girdi

Süper Lig'de Dünya Kupası arası başladı.
Bir dönem kapandı

'Bir dönem kapandı'

​Corinthians, Teknik Direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
'İhanete uğradım'

'İhanete uğradım'

​Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozdu.
2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
Kolları sıvıyor

Kolları sıvıyor

Oyuncuların yeniden şampiyonluğa konsantre olmalarını sağlayacak.
Hız kesmedi

Hız kesmedi

Juventus Lazio'yu rahat yendi.
"Böyle bir günde futbol konuşamayız"

"Böyle bir günde futbol konuşamayız"

​Çağdaş Atan ve İlhan Palut, İstanbul'da meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.
Atiba Dünya Kupası'na gidecek

Atiba Dünya Kupası'na gidecek

​Kanada'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı.
TFF açıkladı: Maç ertelendi

TFF açıkladı: Maç ertelendi

Beşiktaş-Antalyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.
Süper Lig'de <br>gol düellosu

Süper Lig'de
gol düellosu

Altı golün atıldığı maçta puanlar paylaşıldı.
Rakipler İspanyol

Rakipler İspanyol

​Fenerbahçe ve Galatasaray, Vallecano ve Villarreal ile karşılaşacak
10 numarayı yeni <br>sahibine teslim etti

10 numarayı yeni
sahibine teslim etti

​Fenerbahçe'nin eski yıldızı futbolu bıraktı.
Kadrodan çıkarıldı

Kadrodan çıkarıldı

​Emre Mor, A Milli Takım'da yer alamayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.