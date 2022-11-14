Jorge Jesus takıma moral verdi: İyi olduğunuzu herkese gösterdiniz

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 2-1 kaybedilen Giresunspor maçı sonrası soyunma odasında takıma moral vererek sahip çıktı.

Portekizli çalıştırıcı, bitiş düdüğüyle oyuncularına soyunma odasından kendisi gelene kadar kimsenin çıkmamasını istedi. Tecrübeli teknik direktör, soyunma odasında üzgün olan oyuncularına moral verip teselli ederken, "Futbolda böyle şeyler yaşanabiliyor, siz bundan çok daha iyi olduğunuzu herkese gösterdiniz. Galibiyetle tatile girmek isterdik. Ancak bir iş kazası yaşadık. Ligin lideri halen Fenerbahçe, lige verilen araya lider giriyoruz, bu liderliği de bırak mayacağız. Sizlere inanıyorum ve güveniyorum. Şimdi tatile çıkacaksınız, bu tatili sonuna kadar hak ettiniz. Arada iyi dinlenin, sonrasında çok çalışıp herkesi alıştırdığınız seviyede devam edeceğiz" dedi.

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Daha sonra oyuncularıyla vedalaşan teknik direktör Jorge Jesus, 12 günlük tatilde oyuncularından iyice dinlenmelerini, 25 Kasım'da başlayacak kampa dinlenmiş bir şekilde gelmelerini istedi.

Serdar Aziz'e sahip çıktı

Serdar Aziz'e de sahip çıkan teknik direktör Jorge Jesus, "Futbolda böyle anlar her futbolcunun başına gelebilir. Savunma oyuncuları ve kalecilerin daha sık olur. Savunma oyuncusu ya da kaleci hata yaptığında telafisi mümkün olmuyor" ifadelerini kullandı.

Serdar Aziz de yaptığı hata nedeniyle teknik heyet ve takım arkadaşlarından özür diledi, "İkinci golde ayağım çime takıldı. Topu ayağımda bekletmeden hemen çıkarmalıydım" ifadelerini kullandı.

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