ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Jimmy Durmaz'ın cezası belli oldu

Galatasaraylı Jimmy Durmaz'a, Tuzlaspor maçı sonrası yaşanan olaylar nedeniyle 3 maç men cezası verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 10 maçta 1 asist yaptı.

Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 10 maçta 1 asist yaptı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada 30 yaşındaki futbolcunun ceza gerekçesi olarak 'kavga eylemi' gösterildi.

Kurul ayrıca, Galatasaray Kulübü görevlisi Ömer Kılıç'a da rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

  • Hatırlanacağı üzere Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'la oynadığı rövanş maçında tünelde kavga çıkmış ve yaşananlar mücadelenin önüne geçmişti.

Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrasında futbolcular birbirine girdi
DHA

Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrasında futbolcular birbirine girdi

Tuzlaspor - Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında çıkış tünelinin olduğu bölümde bir tartışma çıktı. Tuzlaspor oyuncusu Gökhan Çıra ile Galatasaray kalecisi Fernando Muslera arasında başlayan tartışmayı iki ekibin teknik heyeti ayırmakta zorlanırken, gerginliğe polis güçleri sahaya girerek müdahale etti.

Gökhan Çıra : Terim mafya, Muslera karaktersiz
Yeni Şafak

Gökhan Çıra : Terim mafya, Muslera karaktersiz

Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra, Galatasaray'a turu verdikleri maçtan sonra çılgına dönerek Fatih Terim ve Fernando Muslera hakkında olay sözler sarf etti.


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