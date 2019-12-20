Jimmy Durmaz'ın cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada 30 yaşındaki futbolcunun ceza gerekçesi olarak 'kavga eylemi' gösterildi.
Kurul ayrıca, Galatasaray Kulübü görevlisi Ömer Kılıç'a da rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
- Hatırlanacağı üzere Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'la oynadığı rövanş maçında tünelde kavga çıkmış ve yaşananlar mücadelenin önüne geçmişti.
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