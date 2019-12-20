Jimmy Durmaz'ın cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada 30 yaşındaki futbolcunun ceza gerekçesi olarak 'kavga eylemi' gösterildi.

Kurul ayrıca, Galatasaray Kulübü görevlisi Ömer Kılıç'a da rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Hatırlanacağı üzere Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'la oynadığı rövanş maçında tünelde kavga çıkmış ve yaşananlar mücadelenin önüne geçmişti.

00:58 dk 17 Aralık 2019 DHA Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrasında futbolcular birbirine girdi Tuzlaspor - Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında çıkış tünelinin olduğu bölümde bir tartışma çıktı. Tuzlaspor oyuncusu Gökhan Çıra ile Galatasaray kalecisi Fernando Muslera arasında başlayan tartışmayı iki ekibin teknik heyeti ayırmakta zorlanırken, gerginliğe polis güçleri sahaya girerek müdahale etti.