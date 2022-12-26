Jorge Jesus'tan takıma moral: "Güçlü oyunumuzu sahaya yansıtacağız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasın da oyuncularına moral verdi.

"Şampiyon olmak istiyorsanız yaşadığınız zorlukların üstesinden gelmelisiniz"

"Ligde şampiyonluk için savaşıyoruz. Bu sezon ligin çoğu haftasında hakkımızla, güçlü oyunumuzla ilk sırada yer aldık. Trabzonspor karşısında sadece 3 puan kaybettik. Önemli olan sezonu lider bitirmek" diyen Portekizli teknik adam, "Şampiyon olmak istiyorsanız yaşadığınız zorlukların üstesinden gelmelisiniz. Bu zorlukların üstesinden gelecek, ligde şampiyon olabilecek güce ve kapasiteye sahibiz. Ben bu kadroya güveniyorum ve inanıyorum. Futbolun doğasında kazanmak da kaybetmek de var. Böyle puan kayıpları yaşandı, yaşanacak da. Önemli olan sezon sonu kimin şampiyon olacağı. Bizim hedefimiz şampiyonluk ve bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Bu maçta yaptığımız hatalardan gerekli dersleri çıkartacağız, önümüzdeki maçlarda güçlü oyunumuzu sahaya yansıtarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Bireysellik uyarısı

Jorge Jesus yardımcılarıyla birlikte Trabzonspor maçının detaylı analizini de yaptı. Portekizli teknik adam görüntüler eşliğinde oyuncularının hatalarını tek tek gösterirken, takım oyunundan uzaklaşıp gereksiz topla oynamaları ve bireysel oynama sonucu yapılan hatalar nedeniyle uyarılarda bulundu.

Organize hücum konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Jesus, hücum girişimlerinde pas anlamında yanlış tercih yaptıklarını, takım oyunundan ve taktik disiplinden uzaklaşarak bireysel oynadıklarını oyuncularına anlattı.

SPOR Akyazı'da tek başına: Fenerbahçeli futbolcunun maç sonrası görüntüsü dikkati çekti

SPOR Fenerbahçe'de Crespo cezalı duruma düştü

📸 A. Hatayspor maçı hazırlıklarımıza başladık. pic.twitter.com/nbKwWhgtnh — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 25, 2022



