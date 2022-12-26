Spor Jorge Jesustan takıma moral "Güçlü oyunumuzu sahaya yansıtacağız"
FUTBOL FUTBOL

Jorge Jesus'tan takıma moral: "Güçlü oyunumuzu sahaya yansıtacağız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Trabzonspor yenilgisi sonrası soyunma odasında oyuncularına moral verdi. Yapılan hatalardan ders çıkarılması gerektiğini söyleyen Jesus, güçlü oyuncularını sahaya yansıtacaklarını belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesus Trabzonspor maçı sonrasında soyunma odasında oyuncalara neler söyledi?
Fenerbahçe ligde ikinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasın da oyuncularına moral verdi.

"Şampiyon olmak istiyorsanız yaşadığınız zorlukların üstesinden gelmelisiniz"

"Ligde şampiyonluk için savaşıyoruz. Bu sezon ligin çoğu haftasında hakkımızla, güçlü oyunumuzla ilk sırada yer aldık. Trabzonspor karşısında sadece 3 puan kaybettik. Önemli olan sezonu lider bitirmek" diyen Portekizli teknik adam, "Şampiyon olmak istiyorsanız yaşadığınız zorlukların üstesinden gelmelisiniz. Bu zorlukların üstesinden gelecek, ligde şampiyon olabilecek güce ve kapasiteye sahibiz. Ben bu kadroya güveniyorum ve inanıyorum. Futbolun doğasında kazanmak da kaybetmek de var. Böyle puan kayıpları yaşandı, yaşanacak da. Önemli olan sezon sonu kimin şampiyon olacağı. Bizim hedefimiz şampiyonluk ve bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Bu maçta yaptığımız hatalardan gerekli dersleri çıkartacağız, önümüzdeki maçlarda güçlü oyunumuzu sahaya yansıtarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bireysellik uyarısı

Jorge Jesus yardımcılarıyla birlikte Trabzonspor maçının detaylı analizini de yaptı. Portekizli teknik adam görüntüler eşliğinde oyuncularının hatalarını tek tek gösterirken, takım oyunundan uzaklaşıp gereksiz topla oynamaları ve bireysel oynama sonucu yapılan hatalar nedeniyle uyarılarda bulundu.

  • Organize hücum konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Jesus, hücum girişimlerinde pas anlamında yanlış tercih yaptıklarını, takım oyunundan ve taktik disiplinden uzaklaşarak bireysel oynadıklarını oyuncularına anlattı.

Akyazı'da tek başına: Fenerbahçeli futbolcunun maç sonrası görüntüsü dikkati çekti
SPOR
Akyazı'da tek başına: Fenerbahçeli futbolcunun maç sonrası görüntüsü dikkati çekti

Fenerbahçe'de Crespo cezalı duruma düştü
SPOR
Fenerbahçe'de Crespo cezalı duruma düştü


Çimler seriliyor

Çimler seriliyor
Taraftarıyla çok farklı

Taraftarıyla
çok farklı

​Trabzonspor'da başkan ve hocanın çağrısı karşılık buldu.
Crespo cezalı

Crespo cezalı

​İsmail Yüksek Hatayspor maçında forma giyecek.
Batshuayi yerine Valencia

Batshuayi yerine Valencia

​Hatayspor maçında forvet değişecek.
'Ronaldo'yu harcadılar'

'Ronaldo'yu harcadılar'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Portekizli yıldız Ronaldo hakkında konuştu.
'Liderlik koltuğundayız'

'Liderlik koltuğundayız'

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan liderlik açıklaması geldi.
'Galatasaray'da mutluyum'

'Galatasaray'da mutluyum'

​Victor Nelsson, İstanbulspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.
Gomis Aslan'ı <br>zirveye taşıdı

Gomis Aslan'ı
zirveye taşıdı

​İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, liderlik koltuğuna oturdu.
Okan Buruk'tan <br>oyuncusuna tepki

Okan Buruk'tan
oyuncusuna tepki

​Tecrübeli çalıştırıcı, yıldız oyuncuya tepkisini bu sözlerle dile getirdi.
'Gördüklerimin<br> arasında en iyisi'

'Gördüklerimin
arasında en iyisi'

Feyyaz Uçar'dan Beşiktaşlılar arasında tartışılan yorum.
'Doğru bulmuyorum'

'Doğru bulmuyorum'

Şenol Güneş, N'Koudou'nun pozisyonu hakkında konuştu.
'İki puan kaybettik'

'İki puan kaybettik'

​Erol Bulut, Beşiktaş maçı sonrasında karşılaşmayı değerlendirdi.
Kazanan çıkmadı

Kazanan çıkmadı

​​Beşiktaş deplasmanda Gaziantep ile berabere kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.