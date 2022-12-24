Fenerbahçe'de Crespo cezalı duruma düştü

Süper Lig'in 15'inci haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Fenerbahçe, 57'nci dakikada 10 kişi kaldı. Sarı-lacivertlilerin sahada bir kişi eksik kalmasının ardından bordo-mavililer ilk golünü 61'inci dakikada buldu. Bordo-mavililer baskılı oyununu sürdürerek mücadelenin son anlarında 2'nci golünü bularak sahadan 2-0 üstünlükle ayrıldı.

"Üst üste ilk kez 2 maç kaybetti"

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon üst üste 2 maçtan mağlup ayrıldı. Lige Jesus yönetiminde iyi bir performans ile başlayan Fenerbahçe, 29 puanla liderliğini sürdürürken, 14'üncü haftada Giresunspor'a sahasında 2-1 yenildi. Dünya Kupası sebebiyle verilen arada yaptığı hazırlık maçlarında üstün başarı gösteren sarı-lacivertliler, Trabzonspor'a konuk olduğu maçta sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

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Crespo cezalı

Fenerbahçe'de 45 7'nci dakikada sarı kart gören Crespo, 57'nci dakikada takımını yalnız bıraktı. Süper Lig'deki ilk kırmızısı ile tanışan Crespo, ligin 16'ncı haftasında Hatayspor ile oynanacak mücadelede görev alamayacak.

Son 3 maçta kırmızı kart gördü

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynadığı son 3 lig maçında kırmızı kart gördü. Geçtiğimiz sezon bordo-mavili ekiple 17 Ekim 2021 tarihinde oynanan maçın 23'üncü dakikasında Kim Min-jae ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Aynı sezon 6 Mart 2022 tarihindeki karşılaşmanın 18'inci dakikasında İrfan Can Kahveci, direk kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı. Sarı-lacivertliler, son oynadığı maçta ise Crespo'nun ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

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Öte yandan sarı-lacivertli ekip, bu sezon oynadığı Sivasspor ve Giresunspor maçlarında da kırmızı kart gördü.

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