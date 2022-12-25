Akyazı'da tek başına: Fenerbahçeli futbolcunun maç sonrası görüntüsü dikkati çekti

Süper Lig'de Trabzonspor'un sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği maçın ardından sarı-lacivertli oyuncu Serdar Dursun'un görüntüsü dikkati çekti.
Karşılaşmada yedek oturan ve süre alamayan 31 yaşındaki futbolcu, zorlu geçen 90 dakikanın ardından Akyazı Stadyumu'nda tek boşuna koşu yaptı.
Serdar Dursun'un bu anları Trabzonsporlu bir taraftarın kamerasına yansıdı.
Golcü oyuncunun verdiği bu görüntüyü tiye alan bordo-mavili taraftarın sözleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İşte o anlar:
ahahhahshshshsh pic.twitter.com/FyTAHEOv4h
ahahhahshshshsh pic.twitter.com/FyTAHEOv4h— si (@31zinedine) December 24, 2022