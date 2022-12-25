Spor Akyazıda tek başına Fenerbahçeli futbolcunun maç sonrası görüntüsü dikkati çekti
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Akyazı'da tek başına: Fenerbahçeli futbolcunun maç sonrası görüntüsü dikkati çekti

Trabzonspor karşısında süre almayan Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, takımının mağlup olduğu karşılaşmanın ardından sahada tek başına koşu yaptı. Bordo-mavili bir taraftarın Serdar Dursun'un bu anlarını tiye aldığı görüntü sosyal medyada büyük etkileşim aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Serdar Dursunun Trabzonspor maçı sonrası saha içinde koşu yaptığı görüntü
Maç sonrası sahada idman yaptı.

Süper Lig'de Trabzonspor'un sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği maçın ardından sarı-lacivertli oyuncu Serdar Dursun'un görüntüsü dikkati çekti.

Karşılaşmada yedek oturan ve süre alamayan 31 yaşındaki futbolcu, zorlu geçen 90 dakikanın ardından Akyazı Stadyumu'nda tek boşuna koşu yaptı.

Serdar Dursun'un bu anları Trabzonsporlu bir taraftarın kamerasına yansıdı.

Golcü oyuncunun verdiği bu görüntüyü tiye alan bordo-mavili taraftarın sözleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İşte o anlar:

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