Jose Mourinho İstanbul'a geldi

Süper Lig'de sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda takımı dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'ya emanet ediyor.





Fenerbahçe yönetiminin anlaşma sağladığı Portekizli çalıştırıcıyı taşıyan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Kendisini bekleyen Fenerbahçeli taraftarları selamlayan Mourinho, daha sonra havalimanında bulunan helikopterle kalacağı otele geçti.





61 yaşındaki teknik adam, saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda düzenlenecek törenle kendisini iki yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayacak sözleşmeye imzayı atacak.





Mourinho'ya Ali Koç eşlik etti.





Dünyanın en iyi teknik adamlarından biri





Kariyerinde Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi üst düzey takımları çalıştıran Jose Mourinho, kazandığı başarılarla adını futbol tarihine yazdırdı.





Tam bir kupa koleksiyoncusu olan Mourinho, birer kez Inter ve Porto ile UEFA Şampiyonlar Ligi, Porto ile UEFA Kupası, Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi, Roma ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandı.





Tecrübeli teknik adam, Chelsea ile 3 Premier Lig, Inter ile 2 İtalya Ligi, Real Madrid'in başında 1 İspanya Ligi, Porto ile 2 Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı.





Birer kez İngiltere Kupası, İspanya Kupası, İtalya Kupası ve Portekiz Kupası kazanan Mourinho, 4 kez İngiltere Lig Kupası, 2 kez İngiltere Süper Kupası, birer kez İspanya Süper Kupası, İtalya Süper Kupası ve Portekiz Süper Kupası'nı kaldırdı.



































