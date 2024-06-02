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Spor

Mourinho'dan Bellingham'a Fenerbahçe daveti! Geceye damga vuran diyalog

10:49 - 2/06/2024 Pazar
Güncelleme: 11:49 - 2/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid, 15. kez bu kupanın sahibi oldu. Kutlamalar sonrası eflatun-beyazlı ekibin İngiliz yıldızı Jude Bellingham'ın, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile diyaloğu ise geceye damga vurdu. İşte detaylar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid, Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

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Eflatun-beyazlılar, bu kupayı tam 15. kez müzesine götürerek büyük bir başarıya imzasını attı.

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Real Madrid forması giyen Arda Güler, yedek başladığı bu önemli mücadelede süre alamadı. Borussia Dortmund'da oynayan Salih Özcan da müsabakada forma şansı bulamadı.

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Öte yandan maçın yorumcularından biri de Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Jose Mourinho'ydu.

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Portekizli teknik adam maç sonu Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham'la bir araya geldi.

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Maçın ardından saha içi röportajda TNT'nin yayınına katılan Jude Bellingham ile sohbet eden Mourinho, "Gelecek sezon Fenerbahçe ile karşılaşırsan sakin ol" şeklinde bir espri yaptı.

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Jude Bellingham, Mourinho ile annesi Denise Bellingham'ın fotoğrafını çekerken görüntülendi.

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O anlarla ilgili konuşan İngiliz yıldız şunları dile getirdi:


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"Mourinho'ya, 'Annemle bir fotoğraf çektirir misiniz, yıllardır sizi çok seviyor' dedim. O da kabul etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra bana, 'Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun.' dedi."

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Jude Bellingham
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