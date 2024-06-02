Mourinho'dan Bellingham'a Fenerbahçe daveti! Geceye damga vuran diyalog

Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid, 15. kez bu kupanın sahibi oldu. Kutlamalar sonrası eflatun-beyazlı ekibin İngiliz yıldızı Jude Bellingham'ın, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile diyaloğu ise geceye damga vurdu. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid, Alman ekibi Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Eflatun-beyazlılar, bu kupayı tam 15. kez müzesine götürerek büyük bir başarıya imzasını attı.
Real Madrid forması giyen Arda Güler, yedek başladığı bu önemli mücadelede süre alamadı. Borussia Dortmund'da oynayan Salih Özcan da müsabakada forma şansı bulamadı.
Öte yandan maçın yorumcularından biri de Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Jose Mourinho'ydu.
Portekizli teknik adam maç sonu Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham'la bir araya geldi.
Maçın ardından saha içi röportajda TNT'nin yayınına katılan Jude Bellingham ile sohbet eden Mourinho, "Gelecek sezon Fenerbahçe ile karşılaşırsan sakin ol" şeklinde bir espri yaptı.
Jude Bellingham, Mourinho ile annesi Denise Bellingham'ın fotoğrafını çekerken görüntülendi.
O anlarla ilgili konuşan İngiliz yıldız şunları dile getirdi:
"Mourinho'ya, 'Annemle bir fotoğraf çektirir misiniz, yıllardır sizi çok seviyor' dedim. O da kabul etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra bana, 'Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun.' dedi."