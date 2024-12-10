Jose Mourinho'dan Beşiktaşlıları kızdıran açıklama: "10 defa oynasak..."

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.





Mücadele öncesi teknik direktör Jose Mourinho ile Çağlar Söyüncü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.





Jose Mourinho'nun açıklamaları şöyle:

'Sürprizlerle dolu olmayacak'

"Bilbao'nun sürprizlerle dolu bir takım olduğunu düşünmüyorum. İstikrarlı bir takım, oyuncuları aynı ve yaptıkları şeyleri iyi şekilde sürdürüyorlar. Savunmaları, hücumları çok net. Oyuncularımla yaptığım toplantıda 'Bilbao karmaşık değil! Analiz karmaşık değil ama onlara karşı oynamak karmaşık' dedim. Zor bir maç olacak ama sürprizlerle dolu olmayacak."





'Şampiyon olacağımıza inanıyorum'

"Önceliğim her zaman bir sonraki maç. Bilbao maçından sonra önceliğimiz yine Süper Lig olacak. Puan farkı 3'e düştü, şimdi 6 ama lig uzun bir maraton. Takıma inanıyorum, şampiyon olacağımıza inanıyorum."

'Tek istediğim adalet'

"Pep Guardiola, beni seviyor ve ben de onu seviyorum. Küme düşmelerini istemiyorum. Ben adaleti görmek isterim! Küçük takımlar limitlerini 5-10 euro açtığında ceza alıyor. Roma'da bu limit sıkıntısını çektim. Büyüklerin bu çarktan kaçabilmesini doğru bulmuyorum. Tek istediğim adalet, karşılıklı kötü niyet asla yok."





'Çağlar Söyüncü kulübede olacak'

"Neler yapmamız gerektiğinden konuşmayacağım. İdmanı izlettirmiyoruz, taktiksel çalışmaları yaptık. Bilbao'nun kanatlarında oynayan iki kardeş çok tehlikeli! Geriden gelen oyuncuları da ceza sahasına girmek için agresif. Sizde iyi analiz etmişsiniz ama nasıl bir oyun oynayacağımı söyleyemem. Kısıtlı bir kadromuz var, Çağlar Söyüncü kulübede olacak. Zamana ihtiyacı var. Slavia Prag iyi takım, savaştık ve kazandık. Bilbao maçında da sonucu alabileceğimizi düşünüyorum."

'10 kere oynansa, 8 kere biz kazanırdık'

"Kazanma ihtimalimizin daha yüksek olduğuna inanmak istiyorum. Beşiktaş maçı 10 kere oynansa, 8 kere biz kazanırdık. 1 kere Beşiktaş kazanır, 1 maç da berabere biterdi. Beşiktaş için o gece harikaydı ama bizim için değildi. Bizim özgüvenimizi etkilemedi çünkü biz daha iyi oynadık. Mutluluğumuzu etkiledi ama birlikteliğimizi etkilemedi. İlk golü atsak, Beşiktaş maçını rahat alırdık. Ayağa kalkmamız lazım, biz profesyoneliz."





'Tekrardan güleceğiz'

"O maçtan sonra Samandıra'da kaldım ve Bilbao'yu izledim. Ağlamak için vaktiniz yok. Beşiktaş maçından önce 5-6 maç kazandık ama sakin olmamız gerektiğini söyledim. Yine aynısını söylüyorum. Tekrardan güleceğiz, umarım bu en kısa zamanda olur."

Çağlar Söyüncü ise şöyle konuştu:

'Her şeyimizi vereceğiz'

"Beşiktaş maçını unutmalıyız. Futbol kuralları içerisinde Bilbao'yu yenmek için her şeyimizi vereceğiz."





'Güzel rekabet ortamı var'

"Çok kaliteli arkadaşlarımız, güzel rekabet ortamı var. Herkes birbirini destekliyor ve karşılığında iyi sonuçlar alıyoruz. Yoğun maç temposunda 11'de değişiklikler olabiliyor."

'Oynamaya hazırım'

"Son 5-6 idmandır takımla beraberim. Şu an iyi durumdayım ve oynamaya hazırım."















