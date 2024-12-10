UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 18.30’da Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Organizasyonda bu yıl ilk kez oynanan lig aşamasında sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puanla 15. sırada bulunuyor. İspanya temsilcisi ise 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan topladı ve averajla 2. sırada yer alıyor.





Avrupa Ligi’nde son olarak Elfsborg’u mağlup eden kırmızı-beyazlıların, LaLiga ve Avrupa kupalarında toplamda 11 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Hafta sonu Beşiktaş derbisini kaybeden Fenerbahçe ise ilk kez karşılaşacağı Athletic’i mağlup ederek hem moral bulmak hem de ilk 8 için iddiasını sürdürmek istiyor.





İki ekip 17 Temmuz 2017 tarihinde hazırlık maçında rakip oldu ve müsabaka golsüz tamamlandı.





İki Türk takımı ile karşılaşacak

Athletic, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Avrupa Ligi lig aşamasından başladı. İspanya ekibi, ilk maçta Roma ile berabere kalırken; AZ Alkmaar, Slavia Prag, Ludogorets ve Elfsborg’u yenmeyi başardı. Kırmızı-beyazlılar, aynı zamanda bu organizasyonun 7. maçında 22 Ocak Çarşamba günü Beşiktaş’a konuk olacak.









Fenerbahçe Avrupa kupalarında kaç maça çıktı?

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 279 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 111 galibiyet alırken, 58 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. 110 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kalesinde ise 398 gol gördü.





Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaç maç oynadı?

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 142. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 141 mücadelede 62 galibiyet, 35 beraberlik ve 44 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 198 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 178 gol gördü.



















