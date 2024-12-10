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Bilbao maçında rotasyon

Bilbao maçında rotasyon

09:2410/12/2024, الثلاثاء
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Sarı-lacivertliler Mourinho yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler Mourinho yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Avrupa Ligi'nde yarın Athletic Bilbao'yu ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho, cezalı Fred ve UEFA listesinde yer almayan Oğuz ile Kostic'in yerine farklı oyunculara forma şansı verecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta müsabakasında yarın karşılaşacağı Athletic Bilbao maçında rotasyona gidecek. Sarı kart cezalısı Fred'in yanı sıra UEFA listesinde bulunmayan Oğuz Aydın ve Kostic kadroda yer almayacak. Sakat Mert Hakan ve Oosterwolde de yarın sahada olmayacak.


Diğer yandan sakatlığı düzelen Çağlar SöyÜncü ise teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek. Sarı kart cezası nedeniyle Slavia Prag maçında kadroda yer almayan Brezilyalı stoper Becao da formasına kavuşacak.

Mourinho'nun Beşiktaş derbisindeki 11'i

Her mevkide kurgu değişecek

Sol bekte Mert Müldür, sağda Osayi Samuel, stoperde ise Becao ile Djiku'nun oynaması bekleniyor. Ligde son 2 maçta 10 numarada görev yapan Dusan Tadic ise Athletic Bilbao karşısında yeniden sağ kanada dönecek. Solda Maximin, 10 numarada ise yeniden Szymanski oynayacak. Fred'in yokluğunda İsmail Yüksek, forma giyecek. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, derbide ilk 11'de oynattığı Edin Dzeko'yu maçta kulübeye çekip En-Nesyri ile başlaması bekleniyor.






#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Athletic Bilbao

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