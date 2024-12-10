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Athletic Bilbao'da yıldız oyuncu kafilede yer almadı: Fenerbahçe maçında yok

Athletic Bilbao'da yıldız oyuncu kafilede yer almadı: Fenerbahçe maçında yok

15:0910/12/2024, Salı
G: 10/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Athletic Bilbao deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. İspanyol ekibinde Fenerbahçe maçının kamp kadrosu belli oldu. Yıldız orta saha, kafilede yer almadı.

Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak.

FENERBAHÇE - ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?


UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı 11 Aralık Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İspanyol temsilcisinde İstanbul yolculuğu öncesi maç kafilesi belli oldu.

ATHLETİC BİLBAO'NUN FENERBAHÇE MAÇI KADROSU:


Sakatlığı bulunan İspanyol orta saha Ander Herrera, kafilede yer almadı.

#Athletic Bilbao
#Fenerbahçe
#UEFA Avrupa Ligi

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