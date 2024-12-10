Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe Bilbao'ya hazır

Fenerbahçe Bilbao'ya hazır

16:5210/12/2024, Salı
AA
Sonraki haber
Sakatlığı geçen Çağlar Söyüncü de idmanda yer aldı.
Sakatlığı geçen Çağlar Söyüncü de idmanda yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İspanya'nın Athletic Bilbao takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Athletic Bilbao maçına hazır. Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.


Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.


Antrenmana, sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat katılmadı.


Öte yandan UEFA listesinde bulunmayan Oğuz Aydın da tedbir amacıyla idmana çıkmadı.


Fenerbahçe, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.




#Avrupa Ligi
#Athletic Bilbao
#Fenerbahçe

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kısa namaz sureleri Türkçe okunuşu, anlamı ve açıklaması!