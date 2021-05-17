Spor Joshua ile Fury Suudi Arabistanda ringe çıkacak
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Joshua ile Fury Suudi Arabistan'da ringe çıkacak

Büyük Britanyalı boksörler Anthony Joshua ile Tyson Fury arasındaki ağır sıklet unvan maçı 14 Ağustos'ta yapılacak.

Haber Merkezi AA
Joshua ile Fury Suudi Arabistanda ringe çıkacak
Boksseverlerin gözü kulağı bu maçta olacak.

Joshua ile Fury arasındaki unvan maçının yeri ve tarihi belli oldu.

Fury, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fury-Joshua müsabakası, 14 Ağustos'ta Suudi Arabistan'da. Tüm gözler dünyanın en büyük spor etkinliğinde olacak" ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki Fury, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet şampiyonu unvanını, 31 yaşındaki Joshua ise Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini elinde tutuyor.

Ağır sıklet unvan maçının galibi Tyson Fury
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Ağır sıklet unvan maçının galibi Tyson Fury
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