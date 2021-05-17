Joshua ile Fury Suudi Arabistan'da ringe çıkacak

Boksseverlerin gözü kulağı bu maçta olacak.

Joshua ile Fury arasındaki unvan maçının yeri ve tarihi belli oldu.

Fury, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fury-Joshua müsabakası, 14 Ağustos'ta Suudi Arabistan'da. Tüm gözler dünyanın en büyük spor etkinliğinde olacak" ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki Fury, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet şampiyonu unvanını, 31 yaşındaki Joshua ise Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini elinde tutuyor.

“massive announcement” FURY VS JOSHUA IS ON AUGUST 14 in The kingdom of Saudi Arabia. The worlds biggest sporting event all eyes on us. @SCEEKSA @gsaksa_en @trboxing @mtkglobal @frankwarren_tv @marbella @wowhydrate #LETTHEGAMESBEGIN #saudiarabia #TYSONOFARABIA pic.twitter.com/ZKIAXLictV REKLAM May 16, 2021