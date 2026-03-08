Kadıköy'de görülmemiş anons! Kadrolar böyle okundu

Fenerbahçe evinde Samsunspor'u ağırlıyor.
Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi takım kadroları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir kadın taraftar tarafından anons edildi.
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'u ağırlıyor. Zorlu maç öncesi Chobani Stadyumu'nda takım kadroları açıklandı.
Oyuncuları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir kadın taraftar anons etti.
Bu hareket stadyumda da büyük alkış aldı.
