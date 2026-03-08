Yeni Şafak
Kadıköy'de görülmemiş anons! Kadrolar böyle okundu

Kadıköy'de görülmemiş anons! Kadrolar böyle okundu

8/03/2026, الأحد
G: 8/03/2026, الأحد
Fenerbahçe evinde Samsunspor'u ağırlıyor.
Fenerbahçe evinde Samsunspor'u ağırlıyor.

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi takım kadroları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir kadın taraftar tarafından anons edildi.

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'u ağırlıyor. Zorlu maç öncesi Chobani Stadyumu'nda takım kadroları açıklandı.

Oyuncuları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir kadın taraftar anons etti.

Bu hareket stadyumda da büyük alkış aldı.

