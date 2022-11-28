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Kamerun-Sırbistan: 3-3

Dünya Kupası'nda günün ilk maçında Kamerun, Sırbistan ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vincent Aboubakar 1 gol 1 asistle Kamerun'a puanı getiren isim oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kamerun 3-3 Sırbistan: Aboubakarın golünü izle
Aboubakar ve arkadaşlarının gol sevinci.

2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu'ndaki ilk maçlarını kaybeden Kamerun ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Al Janoub Stadı'nda mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.

Sırbistan'ın gollerini 45+1. dakikada Pavlovic, 45+3. dakikada Milinkovic Savic ve 53. dakikada Mitrovic attı.

Kamerun'un golleri, 29. dakikada Castelletto, 64. dakikada Vincent Aboubakar ve 66. dakikada Choupo-Moting'den geldi.

Aboubakar yıldızlaştı

Kamerun'da 55. dakikada oyuna dahil olan Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vincent Aboubakar, attığı gol ve

Choupo-Moting'e yaptığı asistle ülkesine turnuvadaki ilk puanı getiren isim oldu.

N'Koudou maçın son bölümünde süre aldı

Maça yedek kulübesinde başlayan Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Kevin N'Koudou, maçın 81. dakikasında oyuna girdi.

Kamerun gruptaki son maçında Brezilya ile oynayacak. Sırbistan ise İsviçre ile karşılaşacak.

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