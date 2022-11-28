Kamerun-Sırbistan: 3-3

2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu'ndaki ilk maçlarını kaybeden Kamerun ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Al Janoub Stadı'nda mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.
Sırbistan'ın gollerini 45+1. dakikada Pavlovic, 45+3. dakikada Milinkovic Savic ve 53. dakikada Mitrovic attı.
Kamerun'un golleri, 29. dakikada Castelletto, 64. dakikada Vincent Aboubakar ve 66. dakikada Choupo-Moting'den geldi.
Aboubakar yıldızlaştı
Kamerun'da 55. dakikada oyuna dahil olan Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vincent Aboubakar, attığı gol ve
Choupo-Moting'e yaptığı asistle ülkesine turnuvadaki ilk puanı getiren isim oldu.
🇨🇲 Aboubakar'dan müthiş gol! Çok soğukkanlı! Kamerun maçı bırakmıyor. pic.twitter.com/BSFgplv1cX
🇨🇲 Aboubakar'dan müthiş gol! Çok soğukkanlı! Kamerun maçı bırakmıyor. pic.twitter.com/BSFgplv1cX— TRT Spor (@trtspor) November 28, 2022
N'Koudou maçın son bölümünde süre aldı
Maça yedek kulübesinde başlayan Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Kevin N'Koudou, maçın 81. dakikasında oyuna girdi.
Kamerun gruptaki son maçında Brezilya ile oynayacak. Sırbistan ise İsviçre ile karşılaşacak.