Kanada Türkiye maçı TRT Spor canlı izle: Filenin Sultanları Kanada-Türkiye voleybol maçı TRT Spor canlı yayını izle

Türkiye-Kanada voleybol maçına artık dakikalar kaldı. FIVB Voleybol Kadınlar 2025 Milletler Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam Filenin Sultanları İstanbul etabında Kanada ile karşı karşıya gelecek. TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak voleybol maçını ekranları başında izlemek isteyen voleybol meraklıları, sayfamızda paylaştığımız resmi TRT Spor canlı yayın linki ile karşılaşmayı anlık olarak takip edebilir. İşte Kanada-Türkiye maçı TRT Spor canlı yayın izleme sayfası.





KANADA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI TRT SPOR'DA

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta maçında bu akşam Kanada milli takımı ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.30'da başlayacak mücadele TRT Spor ve Tabii dijital platformları üzerinden canlı izlenebilecek.

FİLENİN SULTANLARI 5'TE 5 İLE DEVAM EDİYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ilk maçında Fransa'yı 3-1 yendi. İkinci maçta Tayland'a set vermeyen milli takım, üçüncü maçta ise Polonya'yı 3-2 yendi. Filenin Sultanları, ilk haftadaki son maçında ise ev sahibi Çin'i 2-1 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Sultanlar, turnuvanın İstanbul etabında oynanan ilk maçta ise Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi.

İLK 8'DEKİ TAKIMLAR FİNALLERE KALACAK

18 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Çeyrek finallerde ülkeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde eşleşecek. Milli takım, 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonun ilkinde ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021 yılında üçüncülük ve 2023 yılında da şampiyonluk elde etti. A Milli Takım, geçen yılki organizasyonda ise çeyrek finalde elendi.





KADINLAR VNL 2025 PUAN TABLOSU

İtalya – 17 puan

Japonya – 14 puan

Türkiye – 13 puan

Polonya – 12 puan

Çin – 12 puan

Brezilya – 11 puan

Almanya – 10 puan

Hollanda – 8 puan

Dominik Cumhuriyeti – 7 puan

Bulgaristan – 7 puan

ABD – 6 puan

Kanada – 5 puan

Çek Cumhuriyeti – 4 puan

Tayland – 4 puan

Fransa – 4 puan

Sırbistan – 4 puan

Güney Kore – 3 puan