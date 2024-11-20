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Karadağ’da kara gece

Karadağ’da kara gece

04:0020/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
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A Milliler, Uluslar B Ligi grup maçında puanı dahi bulunmayan Karadağ’a 3-1 yenildi. İzlanda’yı 4-1’le geçip lider olan Galler A Ligi’ne çıktı. Grubu ikinci tamamlayan ay-yıldızlılar, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup olarak tüm Türkiye'ye büyük bir şok yaşattı. Grupta puanı dahi olmayan, 5 maçta sadece bir gol atan rakibi karşısında en azından bir puan alması gereken milliler çok kötü bir zeminde oynanan maçta tel tel döküldü. Galler'in sahasında İzlanda'yı 4-1 yenmesi sonucu 2. sıraya gerileyen Türkiye, A Ligi'ne çıkmak için play-off maçı oynayacak. 29. dakikada Vukcevic'in uzun topunu kontrol eden Krstovic, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 1-0. 37. dakikada Orkun'un ceza sahasına yerden gönderdiği topa Kenan gelişine vuruşuyla Türkiye 1-1'lik eşitliği yakaladı. 45'te Jankovic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Krstovic çok sert vurdu: 2-1. 73'te Gasevic'in soldan ortasında Krstovic topu kafayla ağlara göndererek ümitlerimizi bitirdi: 3-1. Grupta 2. sıraya gerileyen Türkiye, A Ligi'ne yükselmek için A Ligi grup 3.'lerinden Belçika, İskoçya, Macaristan ya da Sırbistan ile play-off maçı oynayacak. Uluslar Ligi'nde play-off maçları 20-23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak.


Montella'dan 4 değişiklik

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Kayseri'de oynanan Galler maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. İtalyan çalıştırıcı, sakatlığı bulunan kaptan Hakan Çalhanoğlu, cezalı Abdülkerim Bardakcı ile Mert Müldür ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Karadağ karşısında ilk 11'de Kaan Ayhan, Emirhan Topçu, Okay Yokuşlu ve Kenan Yıldız'a şans verdi. Muhammed Şengezer, Gökhan Sazdağı ve Cihan Çanak ile sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu ise maç kadrosuna alınmadı.


Emirhan ve Yasin ilk kez

Karadağ karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Emirhan Topçu, ilk kez 11'de yer aldı. Emirhan, Galler maçının son dakikasında Zeki Çelik'in yerine oyuna girerek ilk kez A Milli Takım formasını giymişti. İlk kez aday kadroda yer alan Yasin Özcan maç kadrosuna da girdi ve yedek bekledi.


Türk taraftarlar yalnız bırakmadı

​​A Milli Futbol Takımı'nı, Karadağ ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar yalnız bırakmadı. 5 bin kişi kapasiteli Niksic Şehir Stadı'nda Türk taraftarlar kendilerinde ayrılan yeri tamamen doldurdu. Karadağ tribünlerinden bilet alan Türk taraftarların ise stada girişine izin verilmedi.


Gençlerden kötü skorlar

20 Yaş Altı Milli Takımı, UEFA Elit Lig 5. hafta maçında Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ağırladığı Almanya'ya 2-0 yenildi. 3. yenilgisini alan Türkiye, 2 puanda kaldı. Ümit Milli Takımı ise Sırbistan ile Kocaeli'de yaptığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti. Maç sonrası iki takım futbolcuları kısa süreli tartışma yaşadı. 18 Yaş Altı Milli Takımı da Sakarya'da hazırlık maçında Hollanda ile 1-1 berabere kaldı.





#A Milli Takım
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