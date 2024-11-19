Millilerde hedef A Ligi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında bugün deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Niksic Şehir Stadı'ndaki mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak. Karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonundan hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Sven Wolfensberger olacak.
İki takım arasında Samsun'da oynanan ilk maçı Türkiye, İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazandı. Organizasyonda 4. Grup'taki son maçlar öncesinde A Milli Futbol Takımı 11 puanla lider durumda bulunuyor. 9 puanla ikinci sırada yer alan Galler'in de A Ligi'ne yükselme şansı sürüyor. Grupta İzlanda 7 puanla 3'üncü, puanı bulunmayan ve C Ligi'ne düşmesi kesinleşen Karadağ ise son sırada yer alıyor. Türkiye, Karadağ karşısında kazanırsa Galler-İzlanda karşılaşmasının sonucuna bakılmaksızın 14 puanla lider olarak adını A Ligi'ne yazdıracak.
Milli takımın, Karadağ ile berabere kalması ya da mağlup olması halinde ise liderlik için Galler-İzlanda maçının sonucu önem kazanacak. Galler ile iki maçta da berabere kalan Türkiye'nin genel averajı, rakibinden 3 gol fazla durumda. Milli takımın, Karadağ ile golsüz berabere kalması halinde Galler de İzlanda'yı 3-0 yenerse averaj, ikili averaj, atılan ve yenilen goller eşitlenecek. Bu durumda ise iki takımın centilmenlik puanı (görülen kartlar) lideri belirleyecek.
A Milli Takımı’ında cezası sona eren Kenan Yıldız bugünkü Karadağ maçında forma giyebilecek. Cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı ise takımdaki yerini alamayacak. Milli takımda, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu,
Deniz Gül, Ahmed Kutucu ile sonradan kadroya davet edilen Eren Dinkçi sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Ay-yıldızlı ekipte Yasin Özcan, Bertuğ Yıldırım, Cihan Çanak ve Gökhan Sazdağı ise aday kadroya dahil edildi.
Galler karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Eren Elmalı'nın durumu ise bugün netlik kazanacak.
Türkiye, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 19'uncu sınavını Karadağ karşısında verecek. İtalyan teknik adamın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi. Montella yönetiminde 13'ü resmi, 5'i özel 18 maça çıkan milliler, 9 galibiyet elde etti, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Rakip filelere 27 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 23 gol gördü.