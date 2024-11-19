Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Millilerde hedef A Ligi

Millilerde hedef A Ligi

04:0019/11/2024, Salı
G: 19/11/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki son maçını bugün grup sonuncusu Karadağ ile deplasmanda yapacak. 4. Grup'ta namağlup lider olan Millilerde hedef, Karadağ'ı yenip A Ligi'ne yükselmek.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında bugün deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Niksic Şehir Stadı'ndaki mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak. Karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonundan hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Sven Wolfensberger olacak.


KAZANIRSAK A LİGİ GARANTİ

İki takım arasında Samsun'da oynanan ilk maçı Türkiye, İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazandı. Organizasyonda 4. Grup'taki son maçlar öncesinde A Milli Futbol Takımı 11 puanla lider durumda bulunuyor. 9 puanla ikinci sırada yer alan Galler'in de A Ligi'ne yükselme şansı sürüyor. Grupta İzlanda 7 puanla 3'üncü, puanı bulunmayan ve C Ligi'ne düşmesi kesinleşen Karadağ ise son sırada yer alıyor. Türkiye, Karadağ karşısında kazanırsa Galler-İzlanda karşılaşmasının sonucuna bakılmaksızın 14 puanla lider olarak adını A Ligi'ne yazdıracak.


CENTİLMENLİK PUANI

Milli takımın, Karadağ ile berabere kalması ya da mağlup olması halinde ise liderlik için Galler-İzlanda maçının sonucu önem kazanacak. Galler ile iki maçta da berabere kalan Türkiye'nin genel averajı, rakibinden 3 gol fazla durumda. Milli takımın, Karadağ ile golsüz berabere kalması halinde Galler de İzlanda'yı 3-0 yenerse averaj, ikili averaj, atılan ve yenilen goller eşitlenecek. Bu durumda ise iki takımın centilmenlik puanı (görülen kartlar) lideri belirleyecek.


Hakan'ın oynaması zor gibi

  • Bugün Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Kayseri'de yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana kasık bölgesindeki tedavisi süren Hakan Çalhanoğlu katılmadı. A Milli Takım kafilesi, idmanın ardından Türk Hava Yolları'na ait uçakla Kayseri'den Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya gitti.

Kenan Yıldız geri dönüyor

A Milli Takımı’ında cezası sona eren Kenan Yıldız bugünkü Karadağ maçında forma giyebilecek. Cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı ise takımdaki yerini alamayacak. Milli takımda, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu,

Deniz Gül, Ahmed Kutucu ile sonradan kadroya davet edilen Eren Dinkçi sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Ay-yıldızlı ekipte Yasin Özcan, Bertuğ Yıldırım, Cihan Çanak ve Gökhan Sazdağı ise aday kadroya dahil edildi.

Galler karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Eren Elmalı'nın durumu ise bugün netlik kazanacak.


Montella 10. zafer peşinde

Türkiye, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 19'uncu sınavını Karadağ karşısında verecek. İtalyan teknik adamın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi. Montella yönetiminde 13'ü resmi, 5'i özel 18 maça çıkan milliler, 9 galibiyet elde etti, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Rakip filelere 27 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 23 gol gördü.


Türkiye, Avrupa'da en iyi 10 takımdan biri

  • A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek Karadağ'ın teknik direktörü Robert Prosinecki, iddiaları kalmamasına rağmen tüm güçleriyle sahada olacaklarını söyledi. Prosinecki, "Galler, Türkiye karşısında şans eseri mağlubiyetten kurtuldu. Türkiye'yi Avrupa'nın en iyi 10 takımı arasında görüyorum" dedi.




#futbol
#A Milli Takım
#A ligi
#Karadağ
#türkiye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret zammı 2025 ocak maaş tablosu netleşiyor: 20, 25, 30, 35, 40 oranında zam gelirse yeni asgari ücret…