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A Milli Takım antrenmanına sürpriz isim: Ziyarete geldi

A Milli Takım antrenmanına sürpriz isim: Ziyarete geldi

20:2914/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
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İrfan Can Kahveci - Vincenzo Montella - Hakan Çalhanoğlu
İrfan Can Kahveci - Vincenzo Montella - Hakan Çalhanoğlu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü maçında Galler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almayan milli futbolcu İrfan Can Kahveci, antrenmana ziyarete geldi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta 16 Kasım Cumartesi günü Galler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.


Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sırasıyla ısınma, rondo ve taktik çalışmaları yapıldı.


Son bölümde ise duran top organizasyonları üzerinde duruldu. Sol arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle tedavisine devam edilen Ahmed Kutucu bugün yapılan antrenmanda yer almazken, aday kadroya dahil edilen Bertuğ Yıldırım da çalışmaya katıldı.

Öte yandan TFF Başkan Vekilleri Fuat Göktaş ve Ceyhun Kazancı ile Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü de bu akşam yapılan çalışmayı tribünden takip etti.


İRFAN CAN KAHVECİ ANTRENMANI ZİYARET ETTİ

Sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın Galler ve Karadağ maçları aday kadrosunda yer alamayan milli futbolcu İrfan Can Kahveci bugün ay-yıldızlı ekibin antrenmanını ziyarete geldi. Teknik direktör Vincenzo Montella ve takım arkadaşlarıyla görüşen İrfan, son grup maçları öncesinde kendilerine başarılar diledi.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 11.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Galler maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve Kayseri'ye gidecek.





#A Milli Futbol Takımı
#Türkiye
#İrfan Can Kahveci

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