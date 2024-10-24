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A Milli Futbol Takımı'nın ekim ayı FIFA sıralaması açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın ekim ayı FIFA sıralaması açıklandı

12:2124/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
AA
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A Milli Futbol Takımı'nın sıralaması değişmedi.
A Milli Futbol Takımı'nın sıralaması değişmedi.

A Milli Futbol Takımı, ekim ayı FIFA dünya sıralamasında 26. basamaktaki yerini korudu. Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 9,63 puan toplayan Türkiye, toplamda 1548,15 puana ulaştı. Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı. Listenin ilk 6 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 7. sıraya, İtalya da 9. sıraya yükseldi. Hollanda ve Kolombiya ise birer basamak geriledi.


Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

1) Arjantin

2) Fransa

3) İspanya

4) İngiltere

5) Brezilya

6) Belçika

7) Portekiz

8) Hollanda

9) İtalya

10) Kolombiya

#A Milli Futbol Takımı
#FIFA
#Türkiye

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