Karagümrük'ün golünden sonra Volkan Demirel'in görüntüsü dikkat çekti

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe karşısında öne geçtikleri gol sonrasında sevinç yaşamadı.

Mücadele öncesinde kendisi için çok duygusal bir karşılaşmaya çıkacağını belirten genç antrenör takımının Fenerbahçe karşısında attığı gol sonrasında tepkisiz kalmayı tercih etti.

Volkan Demirel, Karagümrük'ün başında çıktığı ilk maçta Göztepe karşısında 3 puan elde etmişti.

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden biri olarak gösteriliyor. Tecrübeli isim, sezon başında Fenerbahçe'den ayrılmış ve yayıncı kuruluşta yorumculuk koltuğuna oturmuştu.