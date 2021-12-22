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Karagümrük'ün golünden sonra Volkan Demirel'in görüntüsü dikkat çekti

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Ev sahibi ekip 31. dakikada Pesic'in golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel sevinç gösterisinde bulunmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karagümrükün golünden sonra Volkan Demirelin görüntüsü dikkat çekti
Volkan Demirel - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe karşısında öne geçtikleri gol sonrasında sevinç yaşamadı.

Mücadele öncesinde kendisi için çok duygusal bir karşılaşmaya çıkacağını belirten genç antrenör takımının Fenerbahçe karşısında attığı gol sonrasında tepkisiz kalmayı tercih etti.

  • Volkan Demirel, Karagümrük'ün başında çıktığı ilk maçta Göztepe karşısında 3 puan elde etmişti.

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden biri olarak gösteriliyor. Tecrübeli isim, sezon başında Fenerbahçe'den ayrılmış ve yayıncı kuruluşta yorumculuk koltuğuna oturmuştu.
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