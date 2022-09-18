Spor Karagümrükün kadrosu kafaları karıştırdı Andrea Pirlo yabancı sınırını aştı mı?
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Karagümrük'ün kadrosu kafaları karıştırdı: Andrea Pirlo yabancı sınırını aştı mı?

Başakşehir ile Karagümrük arasında oynanan Süper Lig maçında futbolseverler, Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo'nun yabancı sınırını ihlal ettiğini düşündü. Ancak gerçek kadrodaki yerli oyuncuların bilgileri öğrenilince ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karagümrükün kadrosu kafaları karıştırdı: Andrea Pirlo yabancı sınırını aştı mı?
Andrea Pirlo.

Karagümrük, Başakşehir maçında 4 yerli oyuncuyla sahada yer aldı. Ancak futbolseverler kadrodaki isimleri görünce İtalyan teknik adam Pirlo'nun yabancı sınırını aştığını düşündü.

Başakşehir maçında Karagümrük'te Salih Dursun, Caner Erkin, Rayyan Beniya ve Jimmy Durmaz yerli statüsünde forma giydi.

Beniya ve Jimmy Durmaz'ın yabancı statüsünde olduğunu düşünen taraftarlar Pirlo'nun sınırı aştığını düşündü. Ancak Beniya ve Jimmy Durmaz Süper Lig'de yerli statüsünde oynayabiliyor.

  • Jimmy Durmaz mevcut yabancı kuralından önce milli takım tercihini yaptığı için yerli sayılıyor. Rayyan Baniya'nın ise annesi Türk babası Benin'li. Beniya pasaportu sebebiyle Türk statüsünde forma giyiyor.

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