Karagümrük'ün kadrosu kafaları karıştırdı: Andrea Pirlo yabancı sınırını aştı mı?

Karagümrük, Başakşehir maçında 4 yerli oyuncuyla sahada yer aldı. Ancak futbolseverler kadrodaki isimleri görünce İtalyan teknik adam Pirlo'nun yabancı sınırını aştığını düşündü.
Başakşehir maçında Karagümrük'te Salih Dursun, Caner Erkin, Rayyan Beniya ve Jimmy Durmaz yerli statüsünde forma giydi.
Beniya ve Jimmy Durmaz'ın yabancı statüsünde olduğunu düşünen taraftarlar Pirlo'nun sınırı aştığını düşündü. Ancak Beniya ve Jimmy Durmaz Süper Lig'de yerli statüsünde oynayabiliyor.
- Jimmy Durmaz mevcut yabancı kuralından önce milli takım tercihini yaptığı için yerli sayılıyor. Rayyan Baniya'nın ise annesi Türk babası Benin'li. Beniya pasaportu sebebiyle Türk statüsünde forma giyiyor.