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Karışık Çiftler Curling Milli Takımı dünya şampiyonasında 18. oldu

Karışık Çiftler Curling Milli Takımı dünya şampiyonasında 18. oldu

12:443/05/2025, Cumartesi
AA
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İlk 16'ya giremeyen Türkiye'nin, 2026 Dünya Şampiyonası'na katılmak için elemelerde mücadele etmesi gerekecek.
İlk 16'ya giremeyen Türkiye'nin, 2026 Dünya Şampiyonası'na katılmak için elemelerde mücadele etmesi gerekecek.

Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'na katılan Türkiye Milli Takımı, turnuvada 18. oldu.

Dilşat Yıldız ile Bilal Ömer Çakır'dan oluşan milli takım, Kanada'nın Fredericton kentinde düzenlenen organizasyonda B Grubu'nda mücadele etti.


İspanya'yı 8-6 mağlup eden Türkiye; ABD'ye 11-3, Avustralya'ya 10-2, Çekya'ya 8-3, Estonya'ya 9-2, İsviçre ve Japonya'ya 9-3, Norveç'e 7-4, Yeni Zelanda'ya 8-5 yenildi.


Dilşat Yıldız ile Bilal Ömer Çakır, 1 galibiyet ve 8 mağlubiyetle B Grubu'nda 9. oldu ve A Grubu'nun 8'incisi Danimarka ile kümede kalma maçına çıktı.


Danimarkalı rakiplerine 9-0 yenilen ay-yıldızlılar, 20 takımlı şampiyonada 18. sırayı aldı.


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