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Kasımpaşa-Fenerbahçe (CANLI)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşa-Fenerbahçe (CANLI)
Fenerbahçe-Kasımpaşa

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:30'da başlayacak ve bu mücadelede Fırat Aydınus düdük çalacak.

  • Ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan çıkaran sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaya 1 maç fazlası bulunan Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde çıkacak. Deplasmandaki son 8 maçından galibiyet çıkaramayan Kasımpaşa ise 37 puanla düşme tehlikesini ensesinde hissediyor.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i;

  • Harun; Nazım (Gökhan), Serdar, Szalai, Caner; Sosa; Ozan, Mert Hakan, İrfan Can, Pelkas; Valencia

Kasımpaşa'nın muhtemel 11'i;

  • Ramazan; Hadergjonaj, Derrick, Brecka, Haddadi; Sadiku, Bistrovic; Koomson, Hajradinovic, Varga; Thelin


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