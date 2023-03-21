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Spor

Kasımpaşa rekora koşuyor: Teknik direktör istikrarsızlığıyla dikkat çekiyor

Teknik direktör Selçuk İnan ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Süper Lig'de bir sezon içinde en çok teknik adam değişikliğine giden takım olmaya yaklaştı.

21:29 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Selçuk İnan, Kasımpaşa ile 13 maça çıktı

Selçuk İnan, Kasımpaşa ile 13 maça çıktı

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktör konusundaki istikrarsızlığıyla dikkat çekiyor.

İstanbul ekibi son olarak Selçuk İnan ile yollarını ayırma kararı almıştı. Süper Lig'de Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalınması sonrası karar açıklandı.

Son 4 sezonda istikrar yok

Kasımpaşa, son dört sezonda sık sık teknik direktör değişikliğine gitti.

Bu dönemde Fuat Çapa, Şenol Can, Cihat Arslan, Hakan Kutlu ve Sami Uğurlu gibi isimler Kasımpaşa'nın teknik patronu oldu. Şenol Can bu süreçte iki farklı dönemde takımın başında yer aldı.

Rekora yaklaştı

Süper Lig'de bir sezonda en çok teknik direktör değiştirme rekoru Yeni Malatyaspor tarafından kırıldı. Geçen sezon Süper Lig'e veda eden Doğu Anadolu ekibi beş kez teknik adam değişikliğine gitmişti.

Bu sezon dördüncü teknik direktörünü arayan Kasımpaşa, olası bir ayrılıkta rekora ortak olacak. İstanbul ekibi 25 maç sonunda Süper Lig'in 13. sırasında yer alıyor.




#Kasımpaşa
#Selçuk İnan
#Süper Lig
1 saat önce
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