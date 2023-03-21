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Spor

Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha

Fenerbahçe'nin gözde futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılmaya devam ediyor. Brighton, Milan ve Napoli'den sonra Newcastle'ın da Ferdi Kadıoğlu'na talip olduğu, İngiliz takımının hocası Eddie Howe'un Türk futbolcuyu kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

20:21 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde üç dünya devi var

Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde üç dünya devi var

Bu sezon gösterdiği başarılı performansla Avrupa takımlarının transfer gündemine giren Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynadığı maçlar sonrası transfer ateşi bir kez daha yakıldı!

Newcastle United da peşine düştü

Ara transfer döneminde adı İngiltere'den Brighton, İtalya'dan ise Milan ve Napoli ile anılan Ferdi'ye, bu sefer de Newcastle United'ın talip olduğu iddia edildi.

Eddie Howe ısrarcı

İspanyol yayın organı Todo Fichajes'in haberine göre; İngiliz takımının teknik direktörü Eddie Howe, 23 yaşındaki sağ beki kadrosunda görmek istiyor.

Haberde Ferdi'den övgü dolu sözlerle bahsedilirken, "Sağ kanattan sürekli bindirmeler yapan, harika yeteneğini oyun coşkusu ile birleştiren tam bir savunma oyuncusu" yorumu yapıldı.

Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değerinin 15 milyon avro olduğu belirtilerek, bu rakamın Newcastle United için düşük bir bonservis bedeli olacağı vurgulandı.




#Ferdi Kadıoğlu
#Fenerbahçe
#transfer
1 saat önce
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