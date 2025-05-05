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Kasımpaşa - Trabzonspor maçında kafa karıştıran ofsayt kararları

Kasımpaşa - Trabzonspor maçında kafa karıştıran ofsayt kararları

22:365/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trabzonspor'un golünde çizilen çizgi tartışma konusu oldu.
Trabzonspor'un golünde çizilen çizgi tartışma konusu oldu.

Trendyol Süper Lig 34. haftasında oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçında verilen ofsayt kararları damga vurdu. Trabzonspor'un attığı gol ve penaltı beklediği pozisyonlarda kafa karıştıran ofsayt çizgileri çekildi.

Trendyol Süper Lig 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin son dakikalarında verilen ofsayt kararları maça damga vurdu.


Bordo-mavililer, Simon Banza'nın ayağından bulduğu golle 90. dakikada 2-1 öne geçti. Hakem Halil Umut Meler, VAR ile diyaloğa geçtikten sonra golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Yarı otomatik ofsayt sisteminde çekilen çizgi tartışma konusu oldu. Trabzonsporlular, bu pozisyonda çizginin yanlış futbolcudan çekildiği yönünde serzenişte bulundu.


Ayrıca uzatma dakikalarında gelişen Trabzonspor atağında Edin Vişça savunma arkasına sarktı. Bosnalı oyuncunun ceza sahası içerisine çevirdiği topa hareketlenen Simon Banza savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı ve bordo-mavililer penaltı bekledi.


Fakat hakem Halil Umut Meler pozisyon öncesinde ofsayt olduğunu belirtti. Görüntülerde Edin Vişça'nın savunmanın arkasından çıktığı gözlemlendi. Verilen bu karar sosyal medyada tartışma konusu oldu.











#Trabzonspor
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