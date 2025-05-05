Kasımpaşa - Trabzonspor maçında kafa karıştıran ofsayt kararları

Trendyol Süper Lig 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin son dakikalarında verilen ofsayt kararları maça damga vurdu.

Bordo-mavililer, Simon Banza'nın ayağından bulduğu golle 90. dakikada 2-1 öne geçti. Hakem Halil Umut Meler, VAR ile diyaloğa geçtikten sonra golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.