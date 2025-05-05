Trendyol Süper Lig 34. hafta kapanış karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.





Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.





Mücadelede ilk golü Kasımpaşa adına 18. dakikada Arseniy Batagov (K.K) kaydederken, skoru belirleyen golü 47. dakikada Danylo Sikan attı.





Bordo-mavililerin 90. dakikada Simon Banza'nın ayağından bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.





Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 46'a yükselterek 8. sırada yer aldı. Puanını 43 yapan Kasımpaşa 9. sıraya yükseldi.





Bordo-mavili ekip, 35. hafta karşılaşmasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kasımpaşa ise Eyüpspor'u ağırlayacak.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

18' Arseniy Batagov için şanssız an. Aytaç Kara'nın ceza sahası dışından çektiği şut Arseniy Batagov'a çarptı ve ağlara gitti: 1-0.

11' Hajradinovic'in sağdan kullandığı kornerde Yasin Özcan'ın altıpas çizgisinden yaptığı kafa vuruşunda, yere çarparak seken topu kaleci Muhammet Taha Tepe kornere çeldi.

38' Kasımpaşa ikinci gole çok yaklaştı. Hajradinovic'in savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Ben Ouanes, topu kontrol ettikten sonra kaleci Muhammet'ten sıyrıldı. Vuruş açısını kaybeden Tunuslu oyuncu, topu ceza yayı üzerinde müsait durumda bulunan Aytaç Kara'ya çıkardı. Aytaç'ın bekletmeden çıkardığı şutta Mustafa Eskihellaç, kale çizgisi önünde topa müdahale ederek kornere çeldi.

💥 Mustafa Eskihellaç’ın topu çizgiden çıkardığı kritik an!



pic.twitter.com/AEgSLQ4jXP — SPOR (@yenisafakspor) May 5, 2025

İKİNCİ YARI

47' Trabzonspor eşitliği sağladı. Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan Danylo Sikan ceza sahası dışından çektiği sert şutla topu ağlara gönderdi: 1-1.

67' Trabzonspor, Oleksandr Zubkov ile gol fırsatını değerlendiremedi. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Oleksandr Zubkov tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmadı.

73' Trabzonspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaştı. Kale ağzından Arseniy Batagov tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmadı.

90' Trabzonspor'un attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Cham'ın rakip yarı alanın ortasından kullandığı serbest atışta arka direkte Okay Yokuşlu, topu kafayla penaltı noktasına indirdi. Batagov'un arka direğe çevirdiği meşin yuvarlağa ayağını sokan Banza, topu filelere gönderdi. VAR'da incelenen pozisyonda, Okay'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.





KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

Kasımpaşa - Trabzonspor maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.









MAÇTAN NOTLAR

MATTIA MINGUZZI'NİN AİLESİ MAÇA GELDİ

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi başkan Ertuğrul Doğan'ın daveti ile Kasımpaşa - Trabzonspor maçını izlemek için Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na geldi.





KASIMPAŞA U17 TAKIMI ŞAMPİYON

U17 Elit B Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Kasımpaşa, karşılaşma öncesinde şampiyonluk kupası ile taraftarları selamladı. Ayrıca Kasımpaşalı yöneticiler, genç şampiyonlara çiçek takdim etti.





MONTELLA MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kasımpaşa'nın Trabzonspor'u konuk ettiği maçı tribünden takip etti. Haziran ayında yapılacak kamp öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig karşılaşmalarını izlemeye devam ediyor. Dün derbiyi yerinde takip eden İtalyan teknik adam, Kasımpaşa - Trabzonspor karşılaşmasında da yardımcıları ile birlikte tribündeki yerini aldı.





TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



