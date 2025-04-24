Kayserispor Fenerbahçe’den 6 maç sonra puan aldı

Fenerbahçe ile gerek sahasında gerekse deplasmanda oynadığı maçlarda puan veya puanlar almayı başaramayan, hatta ligin ilk yarısında sahasında oynadığı maçı 6-2 kaybeden Kayserispor, son oynadığı maçta yenilmedi. Kadıköy’deki maçta 3-3 berabere kalan Kayserispor, son olarak 2021-2022 sezonunda İstanbul’da oynanan maçta 2-2 berabere kalarak puan almıştı.