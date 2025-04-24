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Kayserispor Fenerbahçe’den 6 maç sonra puan aldı

Kayserispor Fenerbahçe’den 6 maç sonra puan aldı

10:0224/04/2025, Perşembe
IHA
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Kayserispor Fenerbahçe’den 6 maç sonra puan aldı
Kayserispor Fenerbahçe’den 6 maç sonra puan aldı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligde Fenerbahçe’den 6 maç sonra puan almayı başardı.

Süper Lig’de tutunabilme hesapları yapan Kayserispor, geride kalan hafta Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırırken, rakibinden 6 maç sonra puan almayı başardı.


Fenerbahçe ile gerek sahasında gerekse deplasmanda oynadığı maçlarda puan veya puanlar almayı başaramayan, hatta ligin ilk yarısında sahasında oynadığı maçı 6-2 kaybeden Kayserispor, son oynadığı maçta yenilmedi. Kadıköy’deki maçta 3-3 berabere kalan Kayserispor, son olarak 2021-2022 sezonunda İstanbul’da oynanan maçta 2-2 berabere kalarak puan almıştı.


Fenerbahçe ile Kayserispor arasında son 4 sezonda oynanan maçlar ve neticeleri ise şöyle:

2024/2025 Fenerbahçe-Kayserispor 3-3

2024/2025 Kayserispor-Fenerbahçe 2-6

2023/2024 Fenerbahçe-Kayserispor 3-0

2023/2024 Kayserispor-Fenerbahçe 3-4

2022/2023 Kayserispor-Fenerbahçe 1-2

2022/2023 Fenerbahçe-Kayserispor 2-0

2021/2022 Kayserispor-Fenerbahçe 0-4

2021/2022 Fenerbahçe-Kayserispor 2-2

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