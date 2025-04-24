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Kayserispor kazanmak istiyor

Kayserispor kazanmak istiyor

10:0424/04/2025, Perşembe
IHA
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Kayserispor kazanmak istiyor
Kayserispor kazanmak istiyor

Süper Lig’de Sahasında Rizespor ile karşılaşacak olan Kayserispor, taraftarı ile bütünleşip bir galibiyete daha imza atmak istiyor.

Son haftalarda sahasında rakibine puan vermeyen Kayserispor, Süper Lig’in 33. haftasında oynayacağı Rizespor maçını da kazanmayı hedefliyor. Rizespor maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.


Kayserispor ile Rizespor arasındaki Süper Lig maçı 27 Nisan Pazar günü oynanacak. Maçın başlama saati 19:00 olarak açıklandı.


Son oynadığı 6 iç saha maçını kaybetmeyen Kayserispor’un aldığı sonuçlar şöyle:

Kayserispor-Trabzonspor: 0-0

Kayserispor-Konyaspor: 3-2

Kayserispor-Göztepe: 1-0

Kayserispor-Başakşehir: 3-1

Kayserispor-Hatayspor: 5-0

Kayserispor-Kasımpaşa: 1-0

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