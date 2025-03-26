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Kayserispor'da Hatayspor hazırlıkları sürüyor

Kayserispor'da Hatayspor hazırlıkları sürüyor

22:5826/03/2025, Çarşamba
AA
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Jakirovic - Nazon
Jakirovic - Nazon

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü Atakaş Hatayspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Sergej Jakirovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.


Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını yarınki idmanla tamamlayacak.






#Kayserispor
#Trendyol Süper Lig
#Atakaş Hatayspor

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