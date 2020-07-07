SÜPER LİG

Kayserisporlu Mensah Beşiktaş'a mı transfer olacak?

Başkan resmen açıkladı: Mensah için Beşiktaş'la görüştük

Kayserispor forması giyen Bernard Mensah'ın transferine ilişkin resmi açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı, "Mensah için resmi olarak Beşiktaş ile görüştük" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Mensah bu sezon Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 5 gol atarken, 8 de asist yaptı.

Mensah bu sezon Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 5 gol atarken, 8 de asist yaptı.

Beşiktaş'ı 3-1 yenerek ligde kalma mücadelesinde kritik bir galibiyet alan Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, Bernard Mensah'ın transferine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Gözbaşı, transferin gözde ismi Ganalı orta saha için Beşiktaş ile görüştüklerini itiraf etti.

TRT Spor'a konuşan başkan Berna Gözbaşı, "Mensah için resmi olarak Beşiktaş ile görüştük. Lig bitene kadar sonuç ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

  • Bernard Mensah, bu sezon forma giydiği 23 Süper Lig maçında çıkıp 5 gol atıp 8 asist yaptı. Bir 965 dakika sahada kalan Ganalı futbolcu 8 kez sarı kart bir kez de kırmızı kart gördü.


Rıdvan Dilmen'den Bernard Mensah için canlı yayında transfer iddiası
Rıdvan Dilmen'den Bernard Mensah için canlı yayında transfer iddiası

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in gözde isimlerinden Bernard Mensah'ın transferi hakkında konuştu. NTV canlı yayınında Ganalı futbolcunun Kayserispor'dan ayrılacağını açıklayan Dilmen, 25 yaşındaki oyuncunun büyük takımlardan birine transfer olacağını söyledi.Beşiktaş maçında cezası sebebiyle oynayamayan Ganalı orta saha oyuncusunun meziyetli bir isim olduğunu belirten Rıdvan Dilmen, "Mensah büyük takımlardan birine gidecek gibi gözüküyor. Beşiktaş'ta isteyen takımlardan. Bence Beşiktaş'ta başarılı olur" ifadelerini kullandı.Bernard Mensah, Atletico Madrid'den Kayserispor'a transfer olmuştu. Ganalı futbolcuyla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin adı ciddi şekilde anılıyor. Kayserispor ile sözleşmesi devam eden orta saha oyuncusunun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.Kayserispor-Beşiktaş maçına Silviu Lung damga vurdu: Teklif Twitter'dan geldi

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Taraftarlardan Hüseyin Çimşir'e: Allah için b...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.