Başkan resmen açıkladı: Mensah için Beşiktaş'la görüştük

Beşiktaş'ı 3-1 yenerek ligde kalma mücadelesinde kritik bir galibiyet alan Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, Bernard Mensah'ın transferine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Gözbaşı, transferin gözde ismi Ganalı orta saha için Beşiktaş ile görüştüklerini itiraf etti.

TRT Spor'a konuşan başkan Berna Gözbaşı, "Mensah için resmi olarak Beşiktaş ile görüştük. Lig bitene kadar sonuç ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Bernard Mensah, bu sezon forma giydiği 23 Süper Lig maçında çıkıp 5 gol atıp 8 asist yaptı. Bir 965 dakika sahada kalan Ganalı futbolcu 8 kez sarı kart bir kez de kırmızı kart gördü.



