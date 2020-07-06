SÜPER LİG

Bernard Mensah hangi takıma transfer olacak: Bernard Mensah nereli ve sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Rıdvan Dilmen'den Bernard Mensah için canlı yayında transfer iddiası

Kayserispor'un Beşiktaş'ı 3-1 yendiği maçın ardından konuşan Rıdvan Dilmen, transferi gündemde olan Bernard Mensah ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bernard Mensah, Kayserispor'da sergilediği performansla büyük takımların dikkatini çekti.

Bernard Mensah, Kayserispor'da sergilediği performansla büyük takımların dikkatini çekti.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in gözde isimlerinden Bernard Mensah'ın transferi hakkında konuştu. NTV canlı yayınında Ganalı futbolcunun Kayserispor'dan ayrılacağını açıklayan Dilmen, 25 yaşındaki oyuncunun büyük takımlardan birine transfer olacağını söyledi.

Beşiktaş maçında cezası sebebiyle oynayamayan Ganalı orta saha oyuncusunun meziyetli bir isim olduğunu belirten Rıdvan Dilmen, "Mensah büyük takımlardan birine gidecek gibi gözüküyor. Beşiktaş'ta isteyen takımlardan. Bence Beşiktaş'ta başarılı olur" ifadelerini kullandı.

Bernard Mensah, Atletico Madrid'den Kayserispor'a transfer olmuştu. Ganalı futbolcuyla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin adı ciddi şekilde anılıyor. Kayserispor ile sözleşmesi devam eden orta saha oyuncusunun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kayserispor-Beşiktaş maçına Silviu Lung damga vurdu: Teklif Twitter'dan geldi
Kayserispor-Beşiktaş maçına Silviu Lung damga vurdu: Teklif Twitter'dan geldi

Kayserispor-Beşiktaş maçına ev sahibi takımın Rumen kalecisi Silviu Lung'un kurtarışları damga vurdu. Takımını ayakta tutan kurtarışlara imza atan tecrübeli kaleciyi maç içerisinde kutlayan ilk isim ise Beşiktaş'ın yıldızı Burak Yılmaz oldu.Sakatlığına rağmen gollük pozisyonlarda kalesine duvar ören Lung, Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda gole izin vermeyerek haftanın en kritik kurtarışlarından birine imza attı.Silviu Lung, Beşiktaş maçında yaptığı kurtarışlarla toplam 105 kurtarışa ulaştı ve Süper Lig'in en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.Kayserispor Kalecisi Lung&#39;un sakatlığına rağmen yaptığı muhteşem kurtarış! https://t.co/NpRD4aZ5rD&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 6, 2020 Belediye Başkanı Twitter'dan teklif yaptıYaptığı üst üste kurtarışlardan sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Beşiktaş maçında sakatlığına rağmen muhteşem kurtarışlara imza atan Silviu Lung’a Twitter hesabından teklifte bulundu."Sevgili Silviu. 3 yıldır Kayseri’de yaşıyorsun. Türkçe’yi de güzel konuşmaya başladın. Pastırma ve mantıyı da çok seviyorsun. İlk 45 dakikadaki performansınla da yeniden gönlümüzü fethettin. Gel Fahri Kayserili Hemşehrimiz ol"Sevgili Silviu. 3 yıldır Kayseri’de yaşıyorsun. Türkçe’yi de güzel konuşmaya başladın. Pastırma ve mantıyı da çok seviyorsun. İlk 45 dakikadaki performansınla da yeniden gönlümüzü fethettin. Gel Fahri Kayserili Hemşehrimiz ol💪🏻😄 @lung_silviu @KayserisporFK @Berna_Gozbasi&mdash; Dr.Memduh Büyükkılıç (@baskanmemduhbyk) July 6, 2020

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