Rıdvan Dilmen'den Bernard Mensah için canlı yayında transfer iddiası

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in gözde isimlerinden Bernard Mensah'ın transferi hakkında konuştu. NTV canlı yayınında Ganalı futbolcunun Kayserispor'dan ayrılacağını açıklayan Dilmen, 25 yaşındaki oyuncunun büyük takımlardan birine transfer olacağını söyledi.

Beşiktaş maçında cezası sebebiyle oynayamayan Ganalı orta saha oyuncusunun meziyetli bir isim olduğunu belirten Rıdvan Dilmen, "Mensah büyük takımlardan birine gidecek gibi gözüküyor. Beşiktaş'ta isteyen takımlardan. Bence Beşiktaş'ta başarılı olur" ifadelerini kullandı.

Bernard Mensah, Atletico Madrid'den Kayserispor'a transfer olmuştu. Ganalı futbolcuyla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin adı ciddi şekilde anılıyor. Kayserispor ile sözleşmesi devam eden orta saha oyuncusunun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.