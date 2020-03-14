SÜPER LİG

Kayserisporlu Miguel Lopes'e koronavirüs engeli

Sakatlığı için ülkesi Portekiz'e giden Hes Kablo Kayserispor kaptanı Miguel Lopes, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye gelemiyor.

Haber Merkezi İHA
Miguel Lopes bu sezon Süper Lig'de 21 maça çıktı.

Miguel Lopes bu sezon Süper Lig'de 21 maça çıktı.

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, takım kaptanı Miguel Lopes'e kavuşamıyor. Son olarak Kayseri'de oynanan Konyaspor maçında görev alan ve sonrasında sakatlanarak ülkesine giden Portekizli futbolcu, koronavirüsü tedbirleri kapsamında Türkiye'ye gelemiyor. Gerek Portekiz gerekse Türkiye kanadında giriş-çıkışların kontrol altında tutuluyor olmasından dolayı Lopes, henüz ülkeye gelemedi.

Kayserispor kulübü de, olası bir olumsuz durum oluşmaması için Lopes ile irtibata geçerek ülkesinde beklemesi ve sağlığına dikkat etmesi konusunda telkinde bulundu.

  • Yeni Malatyaspor maçında Miguel Lopes'in yokluğunda Kayserispor'da sağ bekte Zoran Kvrzic görev alacak. Kaleci Silviu Lung ise sahaya kaptan olarak çıkacak.

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