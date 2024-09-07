|
Spor

Kaza yapan Toprak Razgatlıoğlu hafta sonu Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışamayacak

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda serbest antrenman seansında kaza yapan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, bu hafta sonu yapılacak yarışlarda yer alamayacak.

00:00 - 7/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:02 - 7/09/2024 Cumartesi
AA
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağında serbest antrenman seansında kaza yapan pilotlar klasmanı lideri milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, bu hafta sonu yapılacak yarışlarda yer alamayacak.


Dünya Superbike resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yapılan tıbbi kontrollerin ardından milli motosikletçinin hafta sonu Fransa'da gerçekleştirilecek yarışlarda mücadele etmeyeceği duyuruldu.


Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayak yarışları, hafta sonu Fransa'daki 4,41 kilometre uzunluğundaki Magny-Cours Pisti'nde düzenlenecek. Üst üste 13 yarış kazanarak rekora imza atan Toprak, pilotlar klasmanında lider durumda bulunuyor.




#Toprak Razgatlıoğlu
#2024 Dünya Superbike Şampiyonası
#Motosiklet
39 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bağkur tescil affı olacak mı? Meclis gündeminde hangi torba yasa maddeleri var?