Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kocaelispor'a Sakaryaspor derbisinin faturası ağır oldu

Kocaelispor'a Sakaryaspor derbisinin faturası ağır oldu

19:533/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kocaelispor tribünleri
Kocaelispor tribünleri

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'a Sakaryaspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle iki maç iç saha seyircisiz oynama cezası verildi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor ile sahasında karşılaşan Kocaelispor'a ceza yağdı.


Yeşil-siyahlı kulübe sahaya su, yanıcı ve patlayıcı madde atma, yangın söndürme tüplerini sıkma gibi saha olayları nedeniyle iki maç iç saha seyircisiz oynama cezası verildi.


KARARA İTİRAZ EDİLECEK

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç yaptığı açıklamada, "Son oynanan müsabakada sahaya su, yanıcı ve patlayıcı madde atma, yangın söndürme tüplerini sıkma gibi saha olayları sebebiyle PFDK tarafından kulübümüze 2 iç saha müsabakasını seyircisiz oynama ve seyircisiz oynama cezasının infaz edilmesini müteakip muhtelif tribün bloklarına bloke cezası verilmiştir. Kulübümüz aleyhinde tayin olunan bu cezaya itiraz yolu açık olup kulübümüz tarafından Tahkim Kurulu'na gerekli itirazlar yapılacaktır" dedi.








#Kocaelispor
#Trendyol 1. Lig
#PFDK

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ATV canlı izle 3 Nisan 2025: Kupada gecenin maçı ATV'den canlı izlenebilecek