Kocaelispor'a Sakaryaspor derbisinin faturası ağır oldu

Yeşil-siyahlı kulübe sahaya su, yanıcı ve patlayıcı madde atma, yangın söndürme tüplerini sıkma gibi saha olayları nedeniyle iki maç iç saha seyircisiz oynama cezası verildi.

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç yaptığı açıklamada, "Son oynanan müsabakada sahaya su, yanıcı ve patlayıcı madde atma, yangın söndürme tüplerini sıkma gibi saha olayları sebebiyle PFDK tarafından kulübümüze 2 iç saha müsabakasını seyircisiz oynama ve seyircisiz oynama cezasının infaz edilmesini müteakip muhtelif tribün bloklarına bloke cezası verilmiştir. Kulübümüz aleyhinde tayin olunan bu cezaya itiraz yolu açık olup kulübümüz tarafından Tahkim Kurulu'na gerekli itirazlar yapılacaktır" dedi.