TFF’den büyük rezillik: UEFA'daki koltuğunu kaybetti!

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, 49. UEFA Kongresi düzenlendi. Organizasyonda, UEFA İcra Kurulu'nun yeni üyeleri belli olurken Servet Yardımcı'nın görev süresinin bitmesiyle Türkiye'den herhangi bir isim, kurulda artık yer almıyor. Öte yandan komitede Ermenistan ve İsrail'den birer temsilci bulunuyor.

Bilindiği gibi Servet Yardımcı, ilk olarak 2017 yılında Helsinki'de gerçekleştirilen kongrede UEFA Yönetim Kurulu'na girmişti. 2021'de yeniden aday olan Yardımcı, 4 yıllığına bir kez daha seçilmişti. Servet Yardımcı bu kongre ile birlikte artık UEFA İcra Kurulu'nda görev yapmayacak.