TFF’den büyük rezillik: UEFA'daki koltuğunu kaybetti!

UEFA İcra Kurulu'nun yeni üyelerinin de seçildiği 49. UEFA Kongresi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi. Her yıl organize edilen toplantıda, UEFA İcra Kurulu'nun yeni üyeleri belli olurken Türkiye Futbol Federasyonu UEFA'daki koltuğunu kaybetti. Bunun yanı sıra komitede Ermenistan ve İsrail'den de temsilci bulunması dikkat çekti. İşte ayrıntılar...
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, 49. UEFA Kongresi düzenlendi. Organizasyonda, UEFA İcra Kurulu'nun yeni üyeleri belli olurken Servet Yardımcı'nın görev süresinin bitmesiyle Türkiye'den herhangi bir isim, kurulda artık yer almıyor. Öte yandan komitede Ermenistan ve İsrail'den birer temsilci bulunuyor.
İlk kez 2017'de komiteye girmişti
Bilindiği gibi Servet Yardımcı, ilk olarak 2017 yılında Helsinki'de gerçekleştirilen kongrede UEFA Yönetim Kurulu'na girmişti. 2021'de yeniden aday olan Yardımcı, 4 yıllığına bir kez daha seçilmişti. Servet Yardımcı bu kongre ile birlikte artık UEFA İcra Kurulu'nda görev yapmayacak.
UEFA'daki ikinci Türk'tü
Servet Yardımcı toplam 8 yıl süreyle UEFA Yönetim Kurulu'nda görev yaptı. Şenes Erzik'ten sonra UEFA Yönetimi'nde yer alan ikinci Türk Servet Yardımcı olmuştu.
2025 UEFA İcra Kurulu'ndaki isimler şöyle:
4 yıl FIFA Konseyi'nde görev yapacak üyeler:
Razvan Burleanu (Romanya)
Georgios Koumas (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)
Bernd Neuendorf (Almanya)
Pascale Van Damme (Belçika)
UEFA İcra Komitesi fahri üyeler:
David Gill (İngiltere)
Karl-Erik Nilsson (İsveç)
Karl-Heinz Rummenigge (Almanya)
4 yıl UEFA İcra Komitesi'nde görev yapacak üyeler:
Gabriele Gravina (İtalya)
Marijan Kustic (Hırvatistan)
Ari Lahti (Finlandiya)
Armen Melikbekyan (Ermenistan)
Frank Paauw (Hollanda)
Aivar Pohlak (Estonya)
Hans-Joachim Watzke (Almanya)
2 yıl UEFA İcra Komitesi'nde görev yapacak üyeler:
Abal Rafael Louzan (İspanya)
Moshe Zuares (İsrail)