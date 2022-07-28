Konyaspor avantajı kullanmak istiyor

Geçtiğimiz sezon ligi üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılmayı hak kazanan Konyaspor, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği BATE Borisov'u ağırlıyor.

İlk maç geçen hafta Rusya - Ukrayna savaşından dolayı UEFA'nın kararıyla, Beyaz Rusya ekibinin ev sahibi konumunda yine Konya'da oynamasına hükmetmiş, yeşil-beyazlı ekip o maçta rakibini 3-0 mağlup etmişti. Golleri Bytyqi, Michalak ve Muric kaydetmiş, Uğurcan Yazgılı ise kırmızı kart görmüştü.

Saat 21.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Konyaspor'un muhtemel 11'i, Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Rahmenovic, Soner Dikmen, Muric, Cekici, Bytyqi, Muhammet Demir olması bekleniyor.

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Rakip BATE Borisov'un ise Kudravets, Nechaev, Filipovic, Bordachev, Bessmertny, Dragun, Bocherov, Malkevich, Vasilevich, Milic, Gromyko 11'i ile sahada olması bekleniyor.

Maç öncesi konuşan İlhan Palut, "Futbol bütün sonuçlara açık bir oyun, bunu defalarca gördük. Bize düşen bu maç için de son derece ciddi olarak rakibe saygı duymaya devam etmek ve 3-0'ın avantajını unutarak sahadan güzel bir sonuçla ayrılmak. Hafta boyunca hazırlıklarımızı yaptık maç saatini bekleyeceğiz. Belli bir rotasyon yapacağım, uzun bir sezon olacak. Bütün futbolcularımızı efektif olarak kullanmak için yapacağım" ifadelerini kullandı.

Saat 21.00'de oynanacak karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Novak Simovic yönetecek. Yardımcıları Nikola Djorovic ve Miloš Simovic olacak.

Siz tribünde, biz sahada... 👊#KONYAvBATE #UECL pic.twitter.com/53JvSqcZdb

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