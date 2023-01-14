ÖZET | Konyaspor-Beşiktaş: 1-2

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlı ekip uzatma anlarında attığı golle kazandı.
Maçın gollerini 1. dakikada Mert Günok kendi kalesine atarken, konuk ekibin golünü ise 67.dakikada Cenk Tosun ve 90+5'te Josef attı.
Alınan bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 32'ye çıkartırken, Konyaspor ise 27 puanda kaldı. Beşiktaş önümüzdeki hafta Kayserispor'a konuk olurken, Konyaspor evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.
Konyaspor-Beşiktaş maç özeti
- Ev sahibi ekip maçın ilk dakikasında öne geçti. Valentin Rosier'in geri pasında topu kontrol edemeyen kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı kalesinde gördü: 1-0.
- 13. dakikada Muleka'nın sol kanattan ortasına arka direkte Redmond'un vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.
- 15. dakikada Rosier'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdi topu Cenk Tosun bekletmeden yay üzerindeki Josef'e bıraktı. Bu oyuncunun sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.
- 26. dakikada Redmond'un pasıyla süratlenen Fernandes'in ceza sahası içinden sert şutunda, kaleci Erhan Erentürk güçlükle topu kornere çeldi.
- Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Konyaspor-Beşiktaş maç özeti izle
Konyaspor-Beşiktaş maç özetini izlemek için tıklayınız.