Spor ÖZET | Konyaspor-Beşiktaş 1-2
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ÖZET | Konyaspor-Beşiktaş: 1-2

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyet getiren golü 90+5'te Josef attı. Beşiktaş Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı da kazanmış oldu. Konyaspor ise son 4 maçını kazanamadı. Konyaspor-Beşiktaş maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyaspor-Beşiktaş: 1-2 maç özeti izle
Cenk Tosun attığı golden sonra böyle sevindi

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlı ekip uzatma anlarında attığı golle kazandı.

Maçın gollerini 1. dakikada Mert Günok kendi kalesine atarken, konuk ekibin golünü ise 67.dakikada Cenk Tosun ve 90+5'te Josef attı.

Alınan bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 32'ye çıkartırken, Konyaspor ise 27 puanda kaldı. Beşiktaş önümüzdeki hafta Kayserispor'a konuk olurken, Konyaspor evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Konyaspor-Beşiktaş maç özeti

  • Ev sahibi ekip maçın ilk dakikasında öne geçti. Valentin Rosier'in geri pasında topu kontrol edemeyen kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı kalesinde gördü: 1-0.
  • 13. dakikada Muleka'nın sol kanattan ortasına arka direkte Redmond'un vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.
  • 15. dakikada Rosier'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdi topu Cenk Tosun bekletmeden yay üzerindeki Josef'e bıraktı. Bu oyuncunun sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.
  • 26. dakikada Redmond'un pasıyla süratlenen Fernandes'in ceza sahası içinden sert şutunda, kaleci Erhan Erentürk güçlükle topu kornere çeldi.
  • Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Konyaspor-Beşiktaş maç özeti izle

Konyaspor-Beşiktaş maç özetini izlemek için tıklayınız.

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