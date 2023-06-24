Kuntz ülkesine dönüyor: Almanya Milli Takımı'nın başına geçebilir

A Milli Takım'daki geleceği tartışılan Stefan Kuntz için yeni bir iddia gündeme geldi. Kuntz'un Almanya için düşünülen isimlerden biri olduğu belirtildi.





Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2-0 kazanılan Galler maçının ardından Stefan Kuntz'un durumuna ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

19 Haziran'da yaptığı açıklamada 22 Haziran'da gerçekleşen TFF seçimlerinin sonrasını işaret eden Büyükekşi, "Riga'ya giderken 2 maçtan sonra karar vereceğiz dedim. 2 maç güzel geçti. Letonya maçında öldük öldük dirildik ama bugün güzel performans gösterdik. Perşembe günü genel kurulumuz var, seçimden sonra yeni yönetimle karar vereceğiz. Bayramı geçelim ondan sonra kararı alacağız. Şu anda galibiyetin tadını yaşayalım. Hocamıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.





Ayrılık sorusuna yanıt verdi

Galler maçının ardından Stefan Kuntz'a hakkında çıkan ayrılık iddiaları sonrası eylül ayında Milli Takımın başında olup olmayacağına ilişkin bir soru yöneltilirken kendisi, "Benim tarafımdan neden olmasın yani? Neden olmayacağını anlayamadım. Biz çok iyi bir yoldayız. Onun için neden?" cevabını verdi. Milli Takımımızı çalıştırmaktan gurur duyduğunu belirten Kuntz, "Geçen sene benzer bir zamanda Uluslar Ligi'nde 4 tane maç kazanmıştık. O dönemde yine benim gitmem gerektiği ile ilgili yazılar çıkmıştı. Yarın belki yine bazı kişiler benim gitmem gerektiği ile ilgili yazı yazacaklar. Ama yani ben burada olmaktan dolayı mutlu olduğumu, bu takımla olmaktan mutlu olduğumu maçtan önce de ifade ettim. Buradaki gelişimi ben görüyorum. Ben gururluyum buradaki A Milli Takımı çalıştırmaktan ve buradaki insanlara biraz olsun daha iyi bir Milli Takım sunduğum için. Sonuçta hani maçtan önce söylediğim gibi hiçbir oyuncu, hiçbir hoca; Milli Takımdan daha önemli değildir. Eylül ayını da sevinçle bekliyorum" cevabını vermişti.





Benzer bir soruya basın toplantısında da yanıt veren deneyimli teknik adam; öncelikle benden yana bir görüşme gerektiğini düşünmüyorum diyerek, “Haziran ayına kadar kontratım var. Ben işime devam ediyorum. Biz bir tohum ektik. Letonya’ya karşı zor bir maç geçse de o duruma dayanabildik. Eksiklerimiz vardı. Oyunumuzu daha iyi yansıttık. Takım ruhunu fazlasıyla gösterdik. Bizim elde ettiğimiz gelişmeler bunlar” ifadelerini kullanmıştı.





Almanya'da Flick ile yollar ayrılıyor

EURO 2026'ya ev sahipliği yapacak Almanya'da Uluslar Ligi sonrası hazırlık maçlarında da alınan sonuçlar federasyonda memnuniyetsizlik yaratmış durumda. Haziran ayı içerisinde geride bıraktığımız son milli arada 3 maça çıkan Almanya; Ukrayna ile 3-3 berabere kalırken Polonya ve Kolombiya'ya mağlup oldu. BILD'den Christian Falk, Hansi Flick'in Almanya Milli Takımı ile hayal kırıklığı yaratan son dönem performansının radikal bir değişikliğe neden olabileceğini belirtti. Flick'in özellikle 9 Eylül'dde oynanacak Japonya ve 12 Eylül'de oynanacak Fransa mücadelelerinde olumsuz görüntüyü ortadan kaldırması gerektiği aktarıldı.









Kuntz ve Nagelsmann adaylar

Chrstian Falk, olası bir ayrılık durumuna ilişkin gündemde olan isimlere de değindi. Almanya Futbol Federasyonu'nun mali anlamda büyük bir teknik direktöre yüksek ücret sunmasının mümkün olmadığını belirten Falk, ayrıca DFB'nin yabancı teknik adam tercihinde bulunmayacağını aktardı. Alman bir teknik adamla çözüm adına da seçeneklerin sınırlı olduğunu aktaran Falk, bu seçenekler arasında Bayern Münih'ten ayrılan Julian Nagelsmann ve A Milli Takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz'un olduğunu belirtti.





U21'de çalıştı

Stefan Kuntz, A Milli Takımımızın başına geçmeden önce antrenörlük adına kariyerindeki atılımı Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı ile yapmıştı.







