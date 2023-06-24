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Spor

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ABD'de düzenlenecek

FIFA, ilk kez 32 takımın katılacağı Kulüpler Dünya Kupası’nın 2025 yılında ABD’de yapılacağını açıkladı.

12:14 . 24/06/2023 Cumartesi
AA
FIFA Kulüpler Dünya Kupası

FIFA Kulüpler Dünya Kupası

FIFA, 2025'te ilk kez 32 takımın katılımıyla düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'nin ev sahipliği yapacağını açıkladı.


FIFA'dan yapılan açıklamaya göre ABD, konsey toplantısında oy birliğiyle alınan kararla Haziran-Temmuz 2025'te gerçekleştirilecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ev sahibi olarak belirlendi.


Her sene 7 kulübün katılımıyla düzenlenen turnuvanın 2025'ten itibaren 32 takımla 4 yılda bir yapılmasına karar verilmişti.


Bu yıl mevcut formatta son kez oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 12-22 Aralık'ta Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek.


#FIFA
#Kulüpler Dünya Kupası
#Amerika
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