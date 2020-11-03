Jamie Vardy-Cengiz Ünder iş birliği: Milli futbolcumuz Premier Lig'e çabuk alıştı

İngiltere Premier Lig'in 7. hafta maçında Leicester City, deplasmanda Leeds United'ı 4-1 mağlup etti.

Leicester hızlı başladı

Ellan Road Stadı'nda Leeds United'a konuk olan Leicester City, 2. dakikada Harvey Barnes ve 21. dakikada Youri Tilemens'ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Leeds United, 48. dakikada Stuart Dallas'tan bulduğu golle farkı bire indirdi:1-2

Cengiz Ünder 70'te oyuna girdi, 76'da asist yaptı

Leicester City, 76. dakikada Jamie Vardy ve 90+1. dakikada Tilemens'in penaltıdan attığı gollerle farkı 3'e çıkardı ve maç bu skorla tamamlandı:1-4

Konuk ekip Leicester City'de maçın 70. dakikasında oyuna giren milli oyuncu Cengiz Ünder, takımının 3. golünün asistini yaptı.

Ünder ➡️ Vardy ➡️ ⚽️ pic.twitter.com/NcG8hRqgi7 — Leicester City (@LCFC) November 3, 2020

Çağlar kadroda yok

Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü ise sakatlığı nedeniyle takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Ligdeki 5. galibiyetini alan Leicester City 15 puanla 2. sıraya yükselirken, Leeds United ise 10 puanla 12. sırada yer aldı.

Leeds United-Leicester City maç özeti;

#PremierLeague'in 7.haftasında #LeicesterCity deplasmanda #LeedsUnited'ı 1-4 yenerek önemli bir üç puanı eve götürdü. Cengiz Ünder sonradan girdiği karşılaşmada, harika bir asist ile geceyi kapattı. #SSporttaPL #LEELEI pic.twitter.com/Gaw1Suu5rZ — S Sport (@ssporttr) November 2, 2020

Cengiz Ünder'in asisti Arsenal'i yıktı Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 6. hafta mücadelesinde Arsenal'ı 1-0 mağlup etti. Leicester City, Vardy'nin 80. dakika attığı golle Arsenal deplasmanından 3 puanla ayrıldı.Cengiz Ünder'den ilk asistMaçın tek golünün pasını 75. dakikada oyuna giren milli futbolcu Cengiz Ünder verdi.Vards ➕ scoring vs. ArsenalName a better duo... pic.twitter.com/9oSa6eLFeO— Leicester City (@LCFC) October 26, 2020 Leicester City bu sonuçla puanını 12'ye yükseltirken, Arsenal ise 9 puanda kaldı.Manchester City West Ham'a takıldı



