Jamie Vardy-Cengiz Ünder iş birliği: Milli futbolcumuz Premier Lig'e çabuk alıştı

İngiltere Premier Lig'in 7. hafta maçında Leicester City, deplasmanda Leeds United'ı 4-1 mağlup etti.
Leicester hızlı başladı
Ellan Road Stadı'nda Leeds United'a konuk olan Leicester City, 2. dakikada Harvey Barnes ve 21. dakikada Youri Tilemens'ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Leeds United, 48. dakikada Stuart Dallas'tan bulduğu golle farkı bire indirdi:1-2
Cengiz Ünder 70'te oyuna girdi, 76'da asist yaptı
Leicester City, 76. dakikada Jamie Vardy ve 90+1. dakikada Tilemens'in penaltıdan attığı gollerle farkı 3'e çıkardı ve maç bu skorla tamamlandı:1-4
Konuk ekip Leicester City'de maçın 70. dakikasında oyuna giren milli oyuncu Cengiz Ünder, takımının 3. golünün asistini yaptı.
Ünder ➡️ Vardy ➡️ ⚽️ pic.twitter.com/NcG8hRqgi7
Ünder ➡️ Vardy ➡️ ⚽️ pic.twitter.com/NcG8hRqgi7— Leicester City (@LCFC) November 3, 2020
Çağlar kadroda yok
Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü ise sakatlığı nedeniyle takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.
- Ligdeki 5. galibiyetini alan Leicester City 15 puanla 2. sıraya yükselirken, Leeds United ise 10 puanla 12. sırada yer aldı.
Leeds United-Leicester City maç özeti;
#PremierLeague'in 7.haftasında #LeicesterCity deplasmanda #LeedsUnited'ı 1-4 yenerek önemli bir üç puanı eve götürdü. Cengiz Ünder sonradan girdiği karşılaşmada, harika bir asist ile geceyi kapattı. #SSporttaPL #LEELEI pic.twitter.com/Gaw1Suu5rZ
#PremierLeague'in 7.haftasında #LeicesterCity deplasmanda #LeedsUnited'ı 1-4 yenerek önemli bir üç puanı eve götürdü. Cengiz Ünder sonradan girdiği karşılaşmada, harika bir asist ile geceyi kapattı. #SSporttaPL #LEELEI pic.twitter.com/Gaw1Suu5rZ— S Sport (@ssporttr) November 2, 2020
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