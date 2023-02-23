Leipzig'den koreografi: İstanbul yolundayız

Leipzig taraftarlarının hazırladığı koreografi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City'i konuk eden Leipzig'de taraftarlar, zorlu karşılaşma öncesi Red Bull Arena'da dikkati çeken bir koreografiye imza attı.
Alman ekibinin tribünlerinde, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak finale işaret edilerek, "İş ya da okul fark etmez, İstanbul yolundayız" ifadelerinin yer aldığı dev pankartlar açıldı.
Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yönettiği maç 1-1 eşitlikle sona erdi.
City, 27. dakikada Riyad Mahrez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 70. dakikada Josko Gvardiol ile beraberliği yakaladı. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
Çeyrek finale çıkacak takım, İngiltere'de oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.