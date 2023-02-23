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Spor

Leipzig'den koreografi: İstanbul yolundayız

Bundesliga ekibi Leipzig'de taraftarlar, Manchester City ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi "İstanbul yolundayız" pankartı açtı.

10:48 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Leipzig taraftarlarının hazırladığı koreografi

Leipzig taraftarlarının hazırladığı koreografi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City'i konuk eden Leipzig'de taraftarlar, zorlu karşılaşma öncesi Red Bull Arena'da dikkati çeken bir koreografiye imza attı.


Alman ekibinin tribünlerinde, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak finale işaret edilerek, "İş ya da okul fark etmez, İstanbul yolundayız" ifadelerinin yer aldığı dev pankartlar açıldı.




Maçta kazanan çıkmadı

Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yönettiği maç 1-1 eşitlikle sona erdi.


City, 27. dakikada Riyad Mahrez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 70. dakikada Josko Gvardiol ile beraberliği yakaladı. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.


Çeyrek finale çıkacak takım, İngiltere'de oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.






#Leipzig
#Manchester City
#Şampiyonlar Ligi
42 dakika önce
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Leipzig'den koreografi: İstanbul yolundayız
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