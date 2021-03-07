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Lewandowski-Haaland gol düellosunun kazananı Bayern Münih

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, iki farklı geriye düştüğü maçta Borussia Dortmund'u 4-2 yendi. Bavyera ekibinin yıldızı Lewandowski attığı 3 golle galibiyetin mimarı oldu.

Haber Merkezi AA
Lewandowski'nin gol sevinci
Lewandowski'nin gol sevinci

Bayern Münih, Bundesliga'nın 24. haftasında Allianz Arena'da Borussia Dortmund'u konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-siyahlılar 2. ve 9. dakikalarda a Erling Haaland'ın toplu filelere göndermesiyle 2-0 öne geçti.

Bayern Münih, 26. dakikada ve 44. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski'nin attığı gollerle durumu 2-2 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Bavyera ekibi, 88. dakikada Leon Goretzka ve 90. dakikada Lewandowski ile 2 gol daha buldu ve müsabakadan 4-2 galip ayrıldı.

  • Bayern Münih bu galibiyetle puanını 55'e çıkardı ve Leipzig'in 2 puan önünde liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund ise 39 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.



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