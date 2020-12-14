Ligin flaş takımı Karagümrük'ten ses getiren transfer: Golcü oyuncu imzayı attı

Süper Lig’in ilk 12 haftasında iyi bir performans göstermesine karşın gol yollarında problem yaşayan Karagümrük bombayı patlattı.

Chelsea, Liverpool, Roma, Sunderland, Milan gibi takımların formasını giyen ve son olarak Verona’da oynayan İtalyan yıldız Fabio Borini, Karagümrük’le anlaşmaya vardı.

Sol kanat, sağ kanat ve santrfor bölgelerinde forma giyebilen 29 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 1 kez de İtalya Milli Takımı forması giydi.

Bugüne kadar forma giydiği takımlarda 288 kez sahaya çıkan Borini, bu maçlarda 66 gol atarken 25 de asist yaptı.