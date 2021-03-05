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Lionel Messi futbol hayatı boyunca en çok bu takımın başına bela oldu

Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından bir tanesi olan Lionel Messi'nin sezon sonunda Barcelona'da kalıp kalmayacağı merak konusu. La Liga'dan ayrılma ihtimali olan Arjantinli futbolcunun gidişini dört gözle bekleyen bir takım var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lionel Messi
Lionel Messi

Barcelona'da yetişen ve Katalan ekibinde gösterdiği performansla dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Lionel Messi'nin sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Arjantinli yıldızın La Liga'dan ayrılabileceği aktarılırken bu durumun yaşanmasını dört gözle bekleyen bir ekip bulunuyor.

La Liga'da Messi'den en çok başı yanan takım olan Sevilla'da taraftarlar Arjantinli yıldızın sezon sonunda İspanya'dan ayrılmasını istiyor. Messi'nin artık yeni bir sayfa açmasını isteyen taraftarlar böylelikle Barcelona maçlarında daha rahat olabilecek.

  • Lionel Messi, Barcelona kariyerinde en çok Sevilla'ya karşı gol attı. Sevilla'ya karşı 53 maça çıkan Messi, bu mücadelelerde 38 gol attı 17 de asist yaptı. Arjantinli yıldızın bu istatistiği dünya basınında da geniş yer buldu.

Lionel Messi'nin futbol hayatında en çok gol attığı takımlar;

  • 38 - Sevilla
  • 32 - Atlético Madrid
  • 29 - Valencia
  • 27 - Athletic Bilbao
  • 26 - Real Madrid


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