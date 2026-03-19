Liverpool maçında Galatasaraylıları çıldırtan isim: "Bu ihaneti unutmayacağız"

Anfield’daki 4-0'lık mağlubiyet sonrası Galatasaray’da tartışmalar alevlendi. Sarı-kırmızılı taraftarlar hem oyun hem de yıldız isim Victor Osimhen'in ikinci yarıda sahaya çıkmaması nedeniyle teknik heyete tepki gösterdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya geldi.
İlk maçı 1-0 kazanarak avantajlı çıkan sarı-kırmızılılar, Anfield’daki mücadelede beklentilerin altında bir performans sergileyerek sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ortaya konan oyun, taraftarların tepkisini beraberinde getirdi.
Karşılaşmanın ardından özellikle teknik direktör Okan Buruk eleştirilerin odağında yer aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımın oyun planını ve yapılan tercihleri sorgularken, yıldız golcü Victor Osimhen’in sakatlığı sonrası ikinci yarıda forma giymemesi de tartışma yarattı.