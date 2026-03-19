Liverpool maçında Galatasaraylıları çıldırtan isim: "Bu ihaneti unutmayacağız"

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya geldi.

İlk maçı 1-0 kazanarak avantajlı çıkan sarı-kırmızılılar, Anfield’daki mücadelede beklentilerin altında bir performans sergileyerek sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ortaya konan oyun, taraftarların tepkisini beraberinde getirdi.

Karşılaşmanın ardından özellikle teknik direktör Okan Buruk eleştirilerin odağında yer aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımın oyun planını ve yapılan tercihleri sorgularken, yıldız golcü Victor Osimhen’in sakatlığı sonrası ikinci yarıda forma giymemesi de tartışma yarattı.