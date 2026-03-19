Galatasaray'a Victor Osimhen şoku: Liverpool maçını tamamlayamadı

Anfield’daki kritik rövanşta Galatasaray’a kötü haber geldi. Yaşadığı sakatlığa rağmen oyuna devam eden Victor Osimhen, ilk yarı sona erdikten sonra maça devam edemedi.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya geldi.
İlk maçı 1-0 kazanarak avantajı eline alan sarı-kırmızılılar, Anfield’da çeyrek final biletini almak için sahaya çıkarken, karşılaşmanın henüz başında kötü bir haberle sarsıldı.
Mücadelenin 9. dakikasında Liverpoollu savunmacı Ibrahima Konaté ile girdiği ikili mücadele sonrası Nijeryalı yıldız Victor Osimhen sakatlık yaşadı. Kolundan darbe alan golcü oyuncuya saha içinde sağlık ekipleri tarafından bandaj uygulandı.
Tedavisinin ardından oyuna devam eden Osimhen, yaşadığı sakatlığın etkisini atlatamayınca ilk yarının sona ermesinin ardından oyundan çıktı. Yıldız futbolcunun yerine Noa Lang dahil oldu.